“Sì, lo voglio!”. Massimo Boldi, il dolore è finito: è pronto al grande passo

La notizia è di quelle che riempie il cuore di gioia. Massimo Boldi è vicino a sposare il suo nuove amore, la giovane e bellissima Irene, capace di riportare serenità nel suo cuore in tempesa. La coppia ha rilasciato un’intervista doppia al magazine Oggi. Boldi e la sua compagna hanno dato voce al loro sentimento, rivelato come si sono conosciuti e come prevedono il loro futuro. I due, inoltre, hanno affrontato un argomento molto discusso: la differenza d’età che li separa. Massimo, infatti, di anni ne ha 74 mentre la sua dolce metà ne ha 40.

Il magico incontro è avvenuto a bordo di un treno, il Frecciarossa. "Organizzo per mio interesse personale degli eventi a favore dei bambini e quel giorno stavo rientrando da uno di questi impegni. L'ho visto e ho pensato: chi sa se sarebbe disponibile a partecipare al prossimo evento? Mi sono fatta coraggio e alzando il dito come a scuola, mi sono presentata e da quel momento abbiamo iniziato a scriverci e poi a sentirci al telefono".

















E continua: "Era una bella amicizia che poi, nel momento in cui siamo riusciti a frequentarci, è diventata altro", ha raccontato Irene. Massimo, invece, ha rivelato di aver notato subito la bellezza della donna: "Che è una femmina con una bella testa l'ho capito solo dopo. È così vitale".Boldi alla sua dolce metà ha fatto un dono importante: un anello. "È un pegno d'amore, questo è certo. Qualche settimana fa grazie ad un amico di Irene, a Lucca, ho trovato quello che volevo per lei. E significa solo una cosa: che l'ho scelta", ha confidato ancora l'attore.















Irene ha precisato di sentirsi molto amata da Massimo. Il suo prezioso regalo? L'ha lasciata senza fiato. "Non me lo aspettavo – ha svelato la donna – E se è arrivato così, significa che lui ha sentito di volerlo fare. Oltre a essere un pegno d'amore rappresenta un impegno reciproco". Parlando della differenza d'età che li separa, cosa che a loro non pare importare, Massimo alla rivista Oggi non ha nascosto la volontà di portare la sua dolce metà sull'altare.











“[…] Ora mi piace pensare di fare progetti con lei. Pensi che quando ho detto alle mie figlie che stavo pensando di sposarla mi hanno risposto sorridendo: ‘Certo papà, perché no?’”. La loro priorità? Essere fedeli. A rivelarlo è stata Irene che ha parlato della promessa importante che lei e Boldi si sono scambiati a vicenda.

