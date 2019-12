“È il mio number one”. Alexia, la cantante regina degli anni ’90 ha un marito vip. Chi è Andrea Camerana

Avete presente la cantante Alexia? Era la regina degli anni ’90 e i suoi pezzi hanno fatto ballare un’intera generazione. Ma Alexia è sparita dalle scene da un po’. Classe 1967, all’anagrafe Alessia Aquilani, è stata di recente ospite di Caterina Balivo a Vieni da me e ha raccontato un po’ tutto, dalla carriera alla vita privata. “Mi sono sentita un po’ svuotata, volevo vivere una vita normale: volevo vivere un amore vero e autentico, fare cose semplici, avevo voglia di maternità.

Le due cose non erano conciliabili perché sono una pigra tremenda – ha detto – La maternità ti fa maturare, ti fa capire che c'è tempo per ogni cosa: l'attesa è quella che ti fa maturare tanti pensieri". Durante l'intervista ha anche parlato del marito Andrea Camerana in modo molto tenero: "Non ho spesso scelto le persone giuste ed è colpa mia. Mio marito è il mio number one e sempre lo sarà". Una dichiarazione d'amore tenerissima che ha fatto emozionare il pubblico. Ma chi è Andrea Camerana?

















Andrea Camerana è il marito della cantante Alexia (si sono sposati nel 2005), ma è anche un nipote vip. Andrea, infatti, è il nipote nientemeno che di Giorgio Armani, da tutti noto come "Re Giorgio". In che modo sono imparentati? Andrea Camerana è figlio di Alessandra Armani che, di Giorgio, è la sorella. Quando Alexia e Andrea si sono sposati non poteva certo mancare Giorgio Armani alle loro nozze. Andrea Camerana e Alexia sono una bella coppia e hanno due figlie, Margherita e Maria Vittoria.















Alexia ama la sua famiglia ed è pazza di suo marito. In un'intervista di qualche tempo fa ha raccontato che lei e Andrea si sono conosciuti "Nel 2002, durante un incontro di 'cortesia' in vista di Sanremo, organizzato per discutere della possibilità di indossare qualche abito della sua azienda di famiglia. Io, che all'epoca avevo una relazione sentimentale che stava volgendo al termine, mi aspettavo di incontrare una persona completamente diversa. Un 'modaiolo', uno con le scarpe sportive e vestito di nero. Mi ritrovo davanti un'altra persona: elegante, gentilissima, ne resto colpita, ma finisce tutto lì".









E, sempre nella stessa intervista, racconta: “Durante Sanremo, poi, ricevo un mazzo di fiori e sul biglietto leggo ‘Andrea Camerana’ e chiedo: ‘ma è Camerana, Camerana?’”. Inizia così il loro amore che dura ancora oggi: “Iniziamo a scambiarci messaggi, ma è un periodo complicato, tra il tour e la fine della mia storia. Ci risentiamo quando tutto si è risolto, iniziamo a conoscerci e capiamo subito che c’era qualcosa di importante. Non ci siamo più lasciati, e a fine 2014 mi ha chiesto di sposarlo”.

Come dimenticare Alexia, regina della musica dance. La cantante, che alla fine degli anni ’90 ha scalato le classifiche, partecipato a ben 9 Festivalbar e vinto anche Sanremo, quest’anno spegne 50 candeline. Ecco cosa combina oggi e la sua vita privata