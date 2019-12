Ben 75 film, l’Oscar alla carriera 20 anni fa e due Golden Globe, di cui uno sempre alla carriera. Oggi, 9 dicembre 2019, il divo di Hollywood nonché il più longevo premio Oscar vivente, compie 103 anni. Un vero record, che è stato adeguatamente festeggiato dalla sua numerosa famiglia anche su Instagram. Ma nessuna cosa in grande. Lui è Kirk Douglas, il leggendario “Spartacus”.

Nato il 9 dicembre 1916 ad Amsterdam, l’attore è sposato con la produttrice Anne Buydens, che compirà 101 anni nel 2020 e con cui vive da 65 anni, ma ha espresso il desiderio di festeggiare con una semplice cena di famiglia. Così ha rivelato il suo famosissimo figlio primogenito, ovvero Michaal Douglas. 75 anni: “Mio padre mi ha supplicato di non organizzare una festa per i 103 anni. Mi ha detto di programmare una cena e di portare i bambini”, ha raccontato in un’intervista. (Continua dopo la foto)

















I primi auguri social arrivano dal nipote Cameron Douglas, figlio di Michael, che lo ha celebrato con una serie di scatti e su Twitter scrive: “Buon compleanno Nonno, tu sei un regalo per il mondo; una luce che ti guida e una fonte di ispirazione per me. Ti voglio bene”. Ma anche Catherine Zeta Jones, la moglie del figlio Michael gli ha augurato buon compleanno in rete. (Continua dopo la foto)















Nel post in cui l’attrice si mostra con il suocero, si legge: “Questo tipo sulle mie ginocchia ha 103 anni! Buon compleanno Papà. Ti amo con tutto il cuore”. Tra le ultime apparizioni di Douglas senior c’è stata quella lo scorso anno in occasione della stella sulla Walk of Fame che è stata tributata a suo figlio Michael, mentre nello scorso agosto tutta la famiglia aveva posato per uno scatto, compresa la moglie Anne Buydens, con cui è sposato dal 1954, e che ha 100 anni. (Continua dopo foto e post)









Happy Birthday Pappy…you are a gift to the world;

a guiding light and source of inspiration to me. I Love you.

#103 to #infinity https://t.co/5oWcUl8ykA — cameron douglas (@cameronmdouglas) December 8, 2019



E oltre che con figli e nipoti, Kirk ha festeggiato anche con la seconda moglie francese Anne con cui lo scorso anno ha raggiunto i 65 anni di matrimonio. Un traguardo che li rende anche la coppia più longeva di Hollywood (il record precedente era di Paul Newman). “Il segreto della mia longevità? Interessati al prossimo. Così non ti annoi, e non annoi gli altri”, diceva alcuni anni fa l’attore.

Vanessa Incontrada, pochi conoscono la sorella Alice. Una somiglianza impressionante: è la sua fotocopia