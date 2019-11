Senza trucco e parrucco. Michelle Pfeiffer al naturale (a 61 anni) lascia tutti di sasso

Da Gwyneth Paltrow a JLo passando per Cameron Diaz a Sharon Stone: da qualche tempo le star amano postare sui rispettivi profili Instagram o altri social foto o selfie senza un filo di trucco. Una moda, quella di farsi vedere in versione acqua e sapone, che è diventata virale da quando Alicia Keys ha lanciato il suo appello #NoMakeup e ha promesso che non si sarebbe mai più truccata. A partire da quel momento state tantissime le celebrità che hanno seguito a ruota la cantante. E non solo dive internazionali come Gwyneth Paltrow, che per festeggiare il suo 44esimo compleanno ha deciso di regalare ai suoi fan su Instagram un selfie totalmente al naturale ovviamente accompagnato dall’hashtag #NoMakeup. Negli ultimi giorni da noi lo ha fatto Emma Marrone, pubblicando una foto senza trucco e parrucco dopo aver fatto le pulizie. E anche Elettra Lamborighini, altro esempio, si è mostrata così tra le sue Storie. (Continua dopo la foto)















Ma chiaramente se il selfie senza un filo di make up arriva da una diva e icona di bellezza come Michelle Pfeiffer che tra l’altro ha anche 61 primavere allora è normale che lo scatto faccia ben presto il giro della rete diventando virale. Attrice del film cult Scarface, Michelle ha raggiunto la notorietà al fianco di Al Pacino anni e anni fa ma continua a essere splendida come una ragazzina. (Continua dopo la foto)















Nonostante siano passati decenni da quel film dove tutti la ricordano meravigliosa (non a caso la Pfeiffer è stata tra le dive che più spopolavano tra gli anni Ottanta e Novanta), oggi la ritroviamo praticamente identica. Lo ha dimostrato qualche giorno fa quando si è lasciata trasportare da una delle mode più amate dalle star come dicevamo poco sopra: quella di condividere dei selfie al naturale. (Continua dopo foto e post)











Michelle Pfeiffer, che ha spento 61 candeline ad aprile scorso, in occasione Thanksgiving ha pubblicato un selfie casalingo su Instagram. Con una camicia nera sbottonata sul collo, orecchini pendenti con delle stelle, capelli spettinati e viso al naturale: lo scatto senza trucco ha subito conquistato i follower. Insomma, anche se il tempo passa l’attrice non sembra assolutamente risentirne e resta di una bellezza disarmante. E infatti il post è un tripudio di commenti come “Beautiful”, “Stunnig”, “Muse”.

