“È colpa sua!”. Brutto incidente per Rita Dalla Chiesa: le sue condizioni

La conosciamo bene Rita Dalla Chiesa: nel corso degli anni ha sempre manifestato una grande passione e un innato amore per gli animali: il suo impegno per i piccoli amici è noto. Questa volta però “Snoopy”, il suo bassotto, le ha causato la frattura di una costola. La storica conduttrice Mediaset racconta così la sua disavventura su Instagram: “Questa pulce di cagnolino ieri sera mi si è infilato fra i piedi e mi ha fatto rompere una costola”. La conduttrice, 72 anni originaria di Casoria, ha raccontato tutto sui social network. Una frattura dolorosa che l’ha costretta a passare tutto il pomeriggio al pronto soccorso. Rita Dalla Chiesa è caduta a causa di Snoopy, il suo bassotto. Dovrà recuperare e stare a riposo per un po’. L’impatto nella caduta le ha causato la frattura di una costola. Ovviamente, Rita Dalla Chiesa ha ironizzato su quanto successo anche se comunque la frattura è stata dolorosissima. “#snoopyilbassotto story. Questa pulce di cagnolino ieri sera mi si è infilato fra i piedi e mi ha fatto rompere una costola…Ci siamo spaventati insieme. Ma sto male solo io”. Continua a leggere dopo la foto















Su Instagram, tutti i suoi fan hanno lasciato un commento di incoraggiamento e di auguri. “Guarisci presto, cara Rita”, e ancora “Che dolore, ci vuole tanto riposo”. Ovviamente, abbracci anche per il cane “colpevole”: “Guarisci presto e diamo una carezza anche al piccolo Snoopy, poverino, non l’ha fatto apposta”. Continua a leggere dopo la foto















Il cane è perdonato, nonostante la frattura sia davvero molto dolorosa. Una comune frattura alle costole può guarire anche in 15-20 giorni. Molto può dipendere soprattutto da come reagisce il paziente e dall’età. Nel caso della conduttrice, potrebbero essere necessari anche 30 giorni di riposo per rimettersi in pieno. Continua a leggere dopo la foto











Quello che si può solo immaginare perché non specificato è che la storica conduttrice di Forum abbia perso l’equilibrio quando il cucciolo le se è infilato sotto i piedi e sia caduta a terra rovinosamente rompendosi le ossa della gabbia toracica. Una cosa di certo dolorosa ma non troppo pericolosa. Forza Rita!

Ti potrebbe anche interessare: “Grave infortunio”. Asia Argento, arriva la soffiata: costretta ad abbandonare