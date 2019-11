Terremoto in Albania, il gesto commovente di Kledi Kadiu. “Situazione spaventosa”

La notizia del terremoto in Albania ha sconvolto il mondo. La scossa, che ha avuto luogo nella notte tra il 25 e il 26 novembre, è stata di magnitudo 6,5. Il sisma ha colpito nella notte la costa settentrionale, vicino Durazzo ed è stato avvertito fino in Puglia e Basilicata. La città più colpita dal terremoto è stata Durazzo. Secondo le testimonianze l’ultimo bilancio della tragedia parla di 15 morti e 600 feriti. Ma ci sono ancora molti dispersi. In queste ore continuano le operazioni di soccorso: sono 41 le persone tratte in salvo dalle macerie di palazzi e case crollate. Tanta ancora la gente intrappolata sotto le macerie: si scava persino a mani nude. Una tragedia immane. Il mondo, oggi, si è risvegliato con un dolore profondo, ancor più profondo per le persone che vengono da quella terra. Come per esempio Kledi Kadiu. Il ballerino, ormai naturalizzato il Italia, è nato e cresciuto in Albania, a Tirana, per la precisione. Continua a leggere dopo la foto















Kledi è diventato famoso grazie alla trasmissione Amici di Maria De Filippi (Kledi c’era già ai tempi di Saranno famosi) e ora ha una sua scuola di danza. La notizia del sisma ha profondamente scosso Kledi che ha diversi parenti ancora in Albania. Non poteva restare indifferente di fronte a questo drammatico evento, così ha deciso di fare qualcosa per i terremotati. Cosa? Il ballerino lo ha rivelato all’Adnkronos. Continua a leggere dopo la foto











“Dovevo partire per Tirana per tenere uno stage di danza – ha detto Kledi – Ho dovuto annullare tutto all’ultimo momento. Ma ho solo rimandato l’appuntamento. E quando sarà, spero prestissimo, il ricavato delle mie lezioni sarà interamente devoluto al mio Paese”. Kledi Kadiu ha promesso che tornerà a fare quello stage di danza in Albania e tutto il ricavato sarà devoluto al suo Paese. Un gesto che gli fa davvero onore. Kledi non può fare finta di niente di fronte al dramma che ha colpito i suoi connazionali. Continua a leggere dopo la foto





“Da alcuni anni vivo con la mia famiglia a Rimini. Ho sentito il terremoto anche a casa mia – ha detto – Mi sono svegliato di soprassalto e ho chiamato immediatamente i miei genitori che vivono a Tirana. La città dista solo 30 chilometri da Durazzo. Stanno bene, ma la paura è stata enorme. Molte persone, da ore, vivono per strada per timore di nuove scosse. È una situazione spaventosa”, ha raccontato Kledi, che nel 2018 ha sposato Charlotte Lazzari che l’ha fatto diventare padre di Lea.

Kledi ha avuto una storia con Maria De Filippi? Le confessioni intime del ballerino spiazzano