“Addio maestro”. Lutto nel mondo del cinema: l’attore stroncato da un arresto cardiaco

Lutto nel mondo del cinema e dello spettacolo: è morto l’attore Aldo Riva. L’uomo, amatissimo e conosciutissimo nella sua Napoli, è venuto a mancare all’età di 73 anni per un arresto cardiaco che lo ha colpito nella serata di martedì 19 novembre. Aldo Riva ha avvertito quel malore fulminante a causa, probabilmente, di uno shock anafilattico. Non c’è stato nulla da fare per salvarlo: Aldo Riva è morto lasciando un grande vuoto. Addolorati gli amici, i parenti, i colleghi e anche i conoscenti. Nella sua lunga carriera, Aldo Riva ha lavorato anche al film cult di Giuseppe Tornatore “Il Camorrista”. Liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Giuseppe Marrazzo che si staglia sulla figura di Raffaele Cutolo, è il film d’esordio di Giuseppe Tornatore alla regia cinematografica. Ma Aldo Riva viene anche e soprattutto ricordato per le numerose sceneggiate interpretate al fianco del collega e amico Mario Merola. Continua a leggere dopo la foto















L’ultima apparizione di Aldo Riva in televisione risale allo scorso 12 novembre: Aldo Riva è stato ospite di una televisione locale – Partenope tv – in occasione del 13esimo anniversario della morte di Merola. I due hanno lavorato gomito a gomito a lungo e Riva ricordava con affetto il collega. I funerali di Aldo Riva si sono tenuti alle 12 di giovedì 21 novembre 2019 nella chiesa dell’Immacolata delle Medaglie Miracolose a Soccavo, periferia occidentale di Napoli. Continua a leggere dopo la foto











Dopo la notizia della scomparsa dell’attore sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio per ricordare con stima e affetto un grande uomo. “Buongiorno amici, sono incredula lo conoscevo dai tempi di piazzetta Merola, era una bellissima persona… eri è venuto a mancare improvvisamente: Aldo Riva attore,cantante, regista nonché compagno della signora Rita Siani, per shock anafilattico… Sentite condoglianze a Rita e tutta la famiglia di Aldo”, si legge su Facebook. Continua a leggere dopo la foto







E ancora: “Non ci posso credere ancora. Dispiaciuto per la perdita di Aldo Riva che ieri sera ci ha lasciato tutti con l’amaro in bocca. Ho avuto l’onore e il privilegio di lavorare con lui e per lui. Ho avuto consigli e insegnanti. Mi ha raccontato momenti della sua vita e di tutto quello che e stato e che sarà sempre. Un grande! Addio maestro”.

Lutto nel cinema italiano: l’attore è scomparso a soli 55 anni