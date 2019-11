Ambra Lombardo ha tradito Kiko Nalli. Le prove in diretta a Pomeriggio 5: “C’è il bacio”. Tutti senza parole

Si tinge di giallo il mistero del presunto bacio fra Ambra Lombardo e Gaetano Arena. C’è stato? O è solo una montatura dei paparazzi? Sebbene l’ex gieffino e l’attuale fidanzata di Chicco Nalli – l’ex marito nientemeno che di Tina Cipollari – abbiano smentito sempre il flirt e il contatto fra le loro labbra, oggi c’è stato un rilancio molto pesante, che rischia di riaprire la questione – mai davvero del tutto chiusa – del tradimento di Ambra.

Non sono bastate neanche le stories dello stesso Chicco Nalli, che pochi giorni fa aveva augurato un buon compleanno all'ex concorrente del Grande Fratello 16, perché poi lo stesso Gaetano è andato ospite negli studi di Barbara D'Urso per cercare di chiarire un fatto che suo malgrado lo aveva visto coinvolto: una rissa con un fotoreporter nel pieno centro di Milano. A Pomeriggio 5 infatti, pur senza fare nomi, è girata l'indiscrezione che il bel Gaetano avesse cercato di ottenere da un paparazzo degli scatti, che lo ritraevano in compagnia di una ragazza fidanzata.

















Detto, fatto: poche ore dopo la diretta di Canale 5, sui social – ma in generale sulla rete – è apparso il nome di Ambra Lombardo, nuova fidanzata dell'hair-stylist Chicco Nalli: sarebbe stata lei la ragazza beccata insieme a Gaetano Arena. Ecco il perché della scazzottata milanese, che avrebbe coinvolto anche il fotografo Alessandro Fiumara. E altri due colleghi del paparazzo – Maurizio Sorgè e Alan Fiordelmondo – hanno ribadito che il flirt è tutt'altro che finto.









A conferma di quanto sostenuto dai tre fotografi, nel corso della trasmissione è stato mostrato un breve video, in cui si vedono Gaetano Arena e la bella Ambra che chiacchierano amabilmente in strada. I paparazzi poi hanno promesso che a breve usciranno a riguardo altre fotografie, lanciando al contempo una precisa accusa nei confronti dell'ex gieffino: Gaetano avrebbe organizzato il tutto per ottenere solamente visibilità. Ma c'è di peggio: Ambra avrebbe altri scheletri nell'armadio. E Chicco altri tradimenti sulle spalle.





Stando ai tre fotografi infatti, questa estate sarebbero state ritirate anche delle altre foto di Ambra Lombardo: questa estate la ragazza infatti sarebbe stata immortalata in atteggiamenti piccanti con un uomo, il cui nome però non è stato rivelato. La conferma per bocca di Maurizio Sorge: "Questa non è l'unica situazione creatasi con Ambra – afferma il paparazzo – quest'estate sono state ritirate le foto con lei e un calciatore". Chissà come reagiranno Ambra e Chicco.

