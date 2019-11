“Cosa è successo tra di noi”. Lady Gaga e Bradley Cooper confessano: la verità dopo il gossip-bomba

Tutti hanno ancora vivido il film rivelazione dello scorso anno A star is born, con Lady Gaga e Bradley Cooper: la pellicola raccontava la romantica storia d’amore fra la rockstar Jackson Maine ed Ally. Il film è stato un tale successo che la stessa Lady Gaga ha vinto il premio Oscar per la miglior canzone: Shallow ha fatto breccia nei cuori di milioni di fan in tutto il mondo. Quegli stessi fan che speravano tantissimo che l’amore fra Ally e Jackson potesse anche coinvolgere Gaga e Bradley.

Sin dalla loro performance durante la cerimonia degli Oscar, tutti si erano accorti che fra la cantante e il divo sembrava esserci qualcosa di più di un semplice affiatamento lavorativo. E il loro duetto live sulle note di Shallow, con i due teneramente accoccolati davanti al pianoforte di Lady Gaga ha fatto volare in alto i cuori e le speranze dei fan. Speranze che, forse, la stessa Stephani Joanne Angelina Germanotta, per tutti Lady Gaga, ha spento in maniera definitiva. Le sue confessioni sono state raccolte dall'indiscussa regina americana della televisione: Oprah.

















In un'intervista per il magazine Elle infatti, Oprah Winfrey ha messo nero su bianco una lunga chiacchierata con la cantante italo-americana, parlando anche del suo rapporto con Bradley Cooper. Una chiacchierata che arriva a quasi dieci anni dal loro primo incontro, datato 2010, nel The Oprah Winfrey Show: nell'intervista la cantante se la prende con la stampa. "Penso che i giornali siano molto sciocchi". E poi, all'impovviso, la bomba: "Abbiamo creato una storia d'amore".









"Di certo – prosegue Lady Gaga a Oprah – volevamo che le persone credessero che fossimo innamorati. E volevamo che la gente sentisse quell'amore agli Oscar. Volevamo che quel sentimento passasse attraverso l'obiettivo delle telecamere e che fosse trasmesso su tutti i televisori su cui veniva la cerimonia". Una sfida dura, conferma Lady Gaga: "Ci abbiamo lavorato duramente, abbiamo lavorato per giorni. Abbiamo organizzato tutto", confermando che anche il lato sentimentale della loro esibizione, "è stato preparato come una performance".





La stessa Oprah, parlando del rapporto fra Lady Gaga e Bradley Cooper aggiunge un retroscena: "La scorsa settimana – racconta la Winfrey – ero nella cucina di Bradley […] e abbiamo parlato delle dicerie sul vostro conto. Mi ha detto che se fosse stato tutto vero, fra voi due, non sarebbe riuscito a guardarti negli occhi quella sera (degli Oscar) al pianoforte". Niente amore da favola – o meglio, da film – quindi per la coppia Cooper-Gaga.

