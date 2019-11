“La mia famiglia non sa niente…”. Beatrice Valli di UeD, travolta dal gossip, ora rompe il silenzio

Da diverso tempo oramai Beatrice Valli è al centro del gossip e delle chiacchiere: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si sa, è promessa sposa del suo Marco Fantini. Però, sulla bella e affermata influencer venticinquenne da qualche tempo gira un’altra e nuova voce, che lascia battere il cuore e sperare tutti i fan di una delle coppie più belle (e social) dell’anno. E se la famiglia di Marco e Beatrice si stesse nuovamente per allargare?

La notizia ha riempito di gioia tutti i follower degli ex partecipanti al programma di Maria De Filippi. Ma i loro entusiasmi sono stati (parzialmente) spenti dalla stessa Beatrice Valli: rispondendo ad alcuni fan su Instagram infatti, la venticinquenne ha cercato di gettare acqua sul fuoco. “Purtroppo alla gente – ha scritto la Valli – piace parlare e se ogni volta dovessimo dare ascolto a tutti sarebbe una guerra persa”. Sembra così sfumare la possibilità di vedere di nuovo la bella Beatrice con il pancione, dopo già due gravidanze. Continua dopo la foto

















Beatrice Valli infatti ha già avuto due bambini: il primo, maschio, di nome Alessandro è frutto del suo amore con il calciatore della Correggese, Nicolas Bovi. La relazione fra i due è terminata poco prima che Beatrice diventasse parte del cast di Uomini e Donne. E proprio la trasmissione di Maria De Filippi le ha permesso di conoscere Marco Fantini, papà della sua seconda bambina, Bianca. Un detto popolare, in fondo, dice: “Non c’è due senza tre”. Chissà se vale anche per le speranze dei follower di Beatrice Valli e Marco Fantini. Continua dopo la foto









Eppure è la stessa influencer a far tornare i suoi followers con i piedi per terra: “Da parte nostra non è stato dichiarato nulla – ha scritto su Instagram – Sicuramente il desiderio di avere altri bambini c’è e ci sarà. Ma questo non significa che ogni giorno io debba essere incinta”. La stessa ha poi messo ancora più in chiaro le cose: se Beatrice fosse in dolce attesa “lo saprebbero anche i miei parenti, cosa che non sanno”. “Per ora – ha concluso – la mia famiglia non è al corrente di questa notizia”. Niente bimbi in arrivo quindi per la coppia, con i fan che si dovranno “accontentare” del matrimonio dei due. E già dal modo in cui Marco ha chiesto la mano della sua Beatrice ci aspettano delle nozze da Mille e una notte. Continua dopo la foto





Marco Fantini infatti ha chiesto a Beatrice di sposarlo durante una vacanza a Parigi. Secondo però una fonte vicina alla coppia, l’influencer sarebbe davvero incinta: i due avrebbero saputo della gravidanza già durante la romantica fuga nella Ville Lumière. A questo punto, fra sogni da una parte e smentite dall’altra non ci resta che aspettare…

