Cos’hanno in comune Cecilia Rodriguez, Elettra Lamborghini e Ignazio Moser? Le due bellezze per caso si sono combattute il cuore di Ignazio? Oppure hanno litigato per lui? Niente di tutto ciò. C’entra Mtv, o meglio uno dei suoi programmi. E chi pensa subito a una edizione di SuperShore che veda coinvolti la sorella della splendida Belen, il tenebroso Moser e l’esplosiva cantante ed ereditiera italiana si sbaglia di grosso.

Il programma di Mtv in questione, conteso dai tre, è “Ex on the beach”: la prima stagione del reality infatti è stato condotto proprio dalla nipote di Ferruccio Lamborghini. La rete musicale americana però ha deciso che Miss “Pem pem” verrà sostituita nella conduzione dello show dalla coppia d’oro Chechu-Nacho per la seconda edizione della versione italiana del fortunato format inglese, ambientato in una sfarzosa villa immersa nella splendida località di Pattaya, nella lontana Thailandia. Continua dopo la foto

















Nel programma di Mtv, giunto nella sua versione originale alla nona stagione, la situazione è chiara: in una villa splendida si riunisce un gruppo formato da otto single – sia uomini che donne – che dovranno socializzare e fare amicizia (o di più) fra di loro: soltanto che, ad un certo punto di una qualsiasi puntata, arriverà un ex partner di uno dei concorrenti, cambiando radicalmente le condizioni e le interazioni fra i vari concorrenti dello show. Che faranno gli ex? Cercheranno di ricostituire le vecchie coppie o impediranno di crearne delle nuove? Continua dopo la foto









Così dopo Elettra Lamborghini, toccherà a Ignazio Moser e a Cecilia Rodriguez presentare al pubblico a casa i vari protagonisti degli episodi e commentare le fasi più calde delle varie puntate della seconda stagione di “Ex on the beach”. Secondo la stessa Mtv infatti “il programma più piccante della tv merita una coppia di conduttori altrettanto hot e chi meglio della power couple più chiacchierata d’Italia”, per mettersi al timone della seconda stagione? Continua dopo la foto





Per la coppia Chechu e Nacho si tratta della prima volta insieme alla conduzione di un programma televisivo: chissà se i due innamorati riusciranno a portare in alto la versione italiana di “Ex on the beach”, così come hanno fatto con il loro amore. Di certo, la seconda stagione del format di Mtv andrà in onda dal due gennaio 2020 su Mtv. In bocca al lupo!

