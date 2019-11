Spacco vertiginoso, scollatura abissale: Taylor Mega, alla sua festa si presenta ‘così’. Esplosiva!

Una serata per presentare il suo calendario si trasforma in uno stage super bollente per Taylor Mega. Alla presentazione degli scatti che accompagneranno i lettori del magazine ForMen per un anno, la bella modella ed influencer ha deciso di optare per un look che non è passato assolutamente inosservato. Lei era già la stella della serata, ma la mise scelta appositamente per l’evento l’ha fatta davvero brillare davanti a tutti.

Al super party organizzato per il lancio del suo calendario, tenutosi al Just Cavalli di Milano, la bella Taylor Mega ha deciso di far prevalere… la passione: un abito rosso fuoco ha messo in mostra il suo fisico da urlo e ha dato ancora più risalto ai suoi occhi chiarissimi e ai suoi capelli biondi. E anche l’editore e patron del Torino calcio Urbano Cairo ha voluto scattare qualche foto insieme alla bellissima influencer udinese. Continua dopo la foto

















Décolleté vertiginoso che si intreccia sotto il seno, vita scoperta e gonna con spacco chilometrico. Il tutto abbinato ad una scarpa in tinta, il tutto rigorosamente di un rosso fuoco brillante che ha dato ancora più risalto ai flash dei tantissimi fotografi accorsi per la presentazione del primo calendario di Taylor Mega. E se non fosse stato chiaro chi fosse la stella della serata, la bella bionda si è presentata al suo pubblico scendendo nientemeno che da una sportivissima Lamborghini bianca. Continua dopo la foto









Nome d’arte di Elisia Todesco, Taylor Mega è nata ad Udine il 31 ottobre del 1993. Sale alla ribalta delle cronache mondane perché su di lei, fresco di rottura, spunta l’interesse di Flavio Briatore. Mister Billionaire, dopo aver visto naufragare il suo matrimonio con Elisabetta Gregoraci, aveva cercato conforto fra le braccia della giovanissima bellezza. Una relazione che però è durata solo pochi mesi fra i due: stando a quanto detto dalla giovane influencer (che con Briatore si passa ben 44 anni di differenza) la colpa sarebbe proprio della Gregoraci. Continua dopo la foto





“Elisabetta – ha affermato Taylor Mega parlando proprio della ex miss Briatore – è una persona ancora molto presente e questo ha influito parecchio sulla nostra rottura”. E pensare addirittura che l’influencer aveva anche pensato a costruire con l’imprenditore una famiglia tutta loro, definendo Flavio Briatore quale un uomo “dolcissimo”. Sulla differenza di età poi, nessun problema perché “le emozioni non si possono controllare”. Parola di Taylor Mega.