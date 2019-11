“Aspettate, è tutto di fuori…”. Elettra Lamborghini, troppo tardi: l’incidente hot è servito

Elettra Lamborghini è super sexy: bellissima, formosa, bionda, latina (seppur nata a Bologna!) e con due occhi da perdercisi dentro. La nota cantante in questo momento si sta godendo il suo meritato relax a Miami, ma non rinuncia a essere super social: la Lambo infatti spesso risponde alle moltissime domande dei suoi followers, lasciando spesso stupiti per la genuinità e la rapidità delle sue risposte. Stavolta però a lasciare senza parole tutti i social non è stata una delle domande fattegli, quanto un piccolo incidente hot che è stato registrato in una delle sue storie.

La bella Elettra Miura Lamborghini, classe 1994, stava giocando sui social con i suoi follower quando, rispondendo a una domanda, ha rischiato il clamoroso incidente: “Hai mai pensato di tagliarti i capelli?” il quesito postole da un fan. Pronta la risposta della cantante di “Pem pem”: “No, vabbé lascia stare, vorrei troppo (tagliare i capelli, ndr) ma li ho davvero troppo, troppo lunghi, guarda quanto sono lunghi…” Tutto normale, finché la bella Elettra decide di alzarsi dal suo divano, accorgendosi che il suo top… non era rimasto al suo posto. Continua dopo la foto

















“Aspettate che ho una t… di fuori” commenta la Lamborghini, dopo aver rimesso il suo top al proprio posto, regalando una generosa inquadratura del suo décolleté ai suoi followers. Il tutto per poi tornare a parlare dei suoi capelli lunghi e biondi, come se nulla fosse. Senza trucco, senza parrucco, semplicemente acqua e sapone, Elettra Lamborghini ama farsi vedere anche nel suo quotidiano in tutta serenità. E questa sua semplicità, unita alla sensualità delle sue canzoni ha fatto breccia in milioni di fan. Continua dopo la foto









Elettra Lamborghini, prima di esplodere con il suo singolo di lancio “Pem pem” è apparsa nel mondo dello spettacolo per la prima volta nel 2015, come ospite nel programma di Piero Chiambretti, “Chiambretti night”. Successivamente per la bella ereditiera (è infatti nipote di Tonino Lamborghini, che fondò nel 1963 l’omonima fabbrica) si aprono le porte del successo grazie a vari programmi della serie “Shore” di Mtv. Continua dopo la foto





Nel 2017 si avvicina al mondo della musica: “Lamborghini RMX” è infatti la prima canzone in cui collabora con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta. Per il lancio da solista bisogna attendere il 2018, quando il successo musicale arriva con “Pem Pem”, subito certificato doppio disco di platino. Un successo davvero esplosivo, quello di Elettra Lamborghini. Quasi quanto le sue storie su Instagram…

