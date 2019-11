Elena Barolo: 17 anni fa velina di ‘Striscia la Notizia’. Ma oggi? La ‘trasformazione’

“Signore e signori, le Veline!” Quante volte abbiamo sentito queste parole, e quante volte abbiamo visto le due ragazze di Striscia la Notizia – canonicamente una bionda e l’altra mora – ballare sul tavolo del programma ideato da Antonio Ricci. Fra le tante bellezze che si sono alternate fra le Veline ci sono state anche Giorgia Palmas e Elena Barolo. La mora cagliaritana e la bionda torinese rimasero le bellezze del programma per ben due stagioni: dal 23 settembre 2002 al 5 giugno 2004.

Biondissima, occhi più che verdi, Elena Barolo ha continuato la carriera televisiva e cinematografica, recitando anche con Enrico Brignano ed Alessandro Gasmann e con registi come i fratelli Carlo ed Enrico Vanzina. Elena è anche rimasta molto amica con Giorgia Palmas: dopo le due stagioni passate insieme come Veline, la mora e la bionda insieme hanno condotto nel 2004 la versione estiva del programma di Italia 1 "Lucignolo", dal titolo "Lucignolo – Bellavita".

















Le due bellezze poi nel 2017 si sono riviste nello studio del "Il Processo di Biscardi", storico programma calcistico da sempre condotto da Aldo Biscardi e Giorgia Palmas, in cui Elena Barolo curava e conduceva la striscia precedente, "Anteprima processo". Al contempo, dal 2012, Elena ha creato e portato avanti il suo personale blog di moda, di nome Affashonable. "Mangiatrice compulsiva di insalata russa, amante di tutte le sfumature del blu e irrimediabilmente bionda", si definisce così lei stessa in una delle parti del suo sito, sempre aggiornatissimo. Al contempo il duo aveva una quotidiana rubrica su Radio Latte Miele, dal titolo "Siamo tutti Mr Bean".









Da brava blogger Elena Barolo porta anche avanti una pagina Instagram di tutto rispetto, seguita da circa duecentotrentamila followers. E la bella trentasettenne regala ai suoi followers alcune foto della sua vita quotidiana, dove spesso viene accompagnata dal suo barboncino Whisky, ma anche dei bellissimi scatti in costume, che scatenano i suoi followers. In fondo, le sue misure parlano per lei: Elena Barolo e i suoi 86-62-90 si avvicinano moltissimo ai 90-60-90, canoni di eccellenza della bellezza femminile. E il popolo di Instagram ringrazia.





E così, fra uno scatto in intimo rosa e un costume integrale color giallo zafferano Elena Barolo continua ad essere non indifferente ai suoi centinaia di migliaia di followers, che sognano guardando il suo lato b e i bikini che condivide via social. Chi volesse fare un pensierino sulla bella Elena però deve rassegnarsi: il suo cuore è dello stilista Alessandro Martorana, e la coppia sta insieme dal 2013.

