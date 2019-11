“A qualcuno farà molto male”. L’annuncio di Giulia De Lellis arriva a ‘sorpresa’: cosa è successo

E l’influencer si scoprì scrittrice di successo. Giulia De Lellis è stata letteralmente sommersa dalle vendite del suo primo ed unico libro “Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza” è diventato un vero successo editoriale. La conferma la da la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne sul suo seguitissimo profilo Instagram: “Sono allibita, scioccata… Lo so che lo dico sempre, ma abbiamo venduto ufficialmente più di centomila copie”.

"Se – continua la De Lellis in una sua storia su Instagram – mi avessero detto «Un giorno scriverai un libro!» io avrei detto «no, sicuramente c'è un errore». Se per di più ki avessero detto «venderai centomila copie, anzi anche di più» avrei detto «Ti sei ufficialmente confuso…»". Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza è il libro che Giulia De Lellis ha scritto insieme alla scrittrice Stella Pulpo, ed è stato pubblicato lo scorso 17 settembre dalla casa editrice Mondadori.

















Sempre su Instagram poi la giovane influencer decide di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "So che purtroppo che farò del male a qualcuno involontariamente come sempre. So che in tanti avranno da ridire su questa cosa, so che qualcuno ne soffrirà… Parecchio. Ma molti altri anni saranno molto orgogliosi e felici per me e ad altri non fregherà un emerito ca..o, passatemi il termine". Solo qualche storia dopo, tenendo per diversi minuti i suoi fan con il cuore a mille, confermare il record di vendite del suo libro.









Un successo straordinario, soprattutto se consideriamo che le due donne, insieme, non fanno sessant'anni. La De Lellis infatti ha appena 23 anni, Stella Pulpo invece ne ha 34. Sui social la influencer-scrittrice è seguitissima ed apprezzatissima, con oltre quattro milioni e trecentomila followers, rendendola una delle instagrammer più apprezzate e seguite di tutta Italia. Una vita frenetica, quella della bella Giulia, che però non trascura l'amore.





La De Lellis infatti ha una bellissima storia d’amore con il pilota della Aprilia Andrea Iannone, che corre in MotoGp con la moto numero 29. Il centauro, è risaputo, ha avuto anche una storia con la bellissima Belen Rodriguez. Nonostante la bella showgirl sudamericana, ora Iannone e Giulia De Lellis sembrano innamorati come non mai.

