“La mia vita è cambiata per sempre”. Si è sposato! E ora il musicista è irriconoscibile

“La mia vita è totalmente cambiata e sono eternamente umile e grato. Questa è la persona che vede e sa tutto di me, mia moglie”. A 57 anni la rockstar si è sposata. Risposata, anzi, Il secondo matrimonio, che annuncia sui social, arriva un mese dopo la festa di fidanzamento Melody Ehsani, stilista di 18 anni più giovane del rocker di Los Angeles.

Lui è Michael Peter Balzary ma per tutti è Flea, storico bassista dei Red Hot Chili Peppers. e per l’occasione ha indossato uno smoking pastello a doppio petto e delle sneaker che fanno parte della colorata collezione di sua moglie Melodie “Air Jordan 1”. Lei, al contrario, ha optato per un outfit decisamente più classico: ha optato per un abito aderente color pelle a maniche lunghe con una enorme coda rotonda. (Continua dopo la foto)

















Anche lei, dopo le nozze, ha espresso la sua felicità su Instagram: “Questo weekend – ha replica la designer dal suo account – ho sposato il mio migliore amico. Sicuramente la miglior collaborazione che ho fatto fino ad oggi. Sei tutto il mio cuore Flea”. Le fedi nuziali sono state realizzate da Loree Rodkin, la designer di gioielli famosa per aver realizzato i diamanti da “bad girl” sfoggiati da Rihanna al Miyake Mugler Porcelain Ball di New York. (Continua dopo la foto)









Il matrimonio, lo dice lui stesso, l’ha cambiato. Anche ‘fisicamente’: le stravaganze sul palco e i capelli leopardati sembrano un lontano ricordo adesso. Per Flea, come detto, Melody è la seconda moglie: il bassista è stato sposato dal 1988 al 1990 con Loesha Zeviar (porta ancora il suo nome tatuato sul petto), che è anche la madre di sua figlia, Clara Balzary. (Continua dopo foto e post)







La secondogenita Sunny Bebop che tra poco spegnerà 14 candeline, il bassista l’ha invece avuta dall’ex fidanzata Frankie Rayder. La stravagante rockstar ha scelto di pronunciare il fatidico sì a Los Angeles. La neo moglie Melody, che si è laureata all’Università della California, è nata e cresciuta a Los Angeles da genitori persiani che sono artisti.

