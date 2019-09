Sorpresa sulla passerella di Versace con Jennifer Lopez a chiudere la sfilata. Ma con lo stesso, mitico, iconico abito che 20 anni fa fece la storia. Storia che si ripete: a 50 anni la popstar è, se possibile, ancora più bella con quella creazione che sfoggiò in occasione dei Grammy Awards del 2000. Da tempo, in realtà, si parlava di un ritorno del famosissimo ‘jungle dress’ che sul red carpet dei Grammy incantò tutti.

Ci fu un vero boom di ricerche su Google dell’immagine di J-Lo con quel vestito al punto che il motore di ricerca decise di creare una sezione ad hoc dove racchiudere tutte le foto più belle. Proprio così: Jennifer Lopez diede spunto alla nascita di Google Immagini. Insomma, il ‘jungle dress’ che Donatella Versace presentò nel 2000 è stato protagonista di un evento indimenticabile e rivederlo alla Fashion Week milanese, ancora indosso a Jennifer Lopez è stata una bellissima sorpresa. (Continua dopo la foto)









Ma di fatto anche una conferma: la popstar latina, che il 24 luglio scorso ha spento 50 anni candeline, è sempre più bella, sexy, tonica. Divina con addosso l’abito verde smeraldo di chiffon a stampa jungle, con scollo profondo e spacco vertiginoso: ha lasciato tutti senza fiato mostrando il fisico perfetto che ormai da tantissimo tempo è ammirato e invidiato dalle donne di tutto il mondo. (Continua dopo la foto)





La chiusura della sfilata della collezione primavera estate 2020 di Versace con Jennifer Lopez e il jungle dress sarà difficile da dimenticare per i presenti, che hanno assistito stupiti quando l’icona latina ha fatto il suo ingresso in passerella. Prima da sola, poi affiancata da Donatella in persona. Bocche aperte, telefonini pronti a immortalare il momento e Instagram affollatissimo di foto e video di quella scena. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Wow: @jlo x @versace 🔥🔥🔥 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 20 Set 2019 alle ore 11:54 PDT



Impossibile, d’altronde, rimanere impassibili di fronte a tanta bellezza e sensualità. Anche Chiara Ferragni, presente tra il pubblico, ha immortalato la cantante e pubblicato un video sul suo affollatissimo profilo Instagram. “Wow” è stato il suo commento. E Fedez, in una Storia incentrata sull’ingresso di J-Lo: “Vabbè, ciao!”. Ancora: Alessia Marcuzzi, che ha scritto “Che donna, che grinta, che spettacolo”. È proprio vero: Jennifer Lopez è uno spettacolo.

Impressionante! Da qualche ora non si fa che parlare di Farbizio Moro ed Ermal Meta. Ecco cosa è successo: