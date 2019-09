Jennifer Lopez ha da poco festeggiato i 50 anni. Certo, a vederla non si direbbe. JLo continua a sfoggiare un fisico tonico e compatto come quando ne aveva 25. E poi quell’energia, sfoderata anche nell’ultima tournée estiva, e i suoi look che dettano legge in fatto di trend. Solo pochi giorni fa l’artista è riuscita a stupire ancora una volta tutti con un nuovo taglio di capelli.

L'ennesima svolta di stile che ha lasciato il segno stavolta è rappresentata da un long bob color miele che non a caso è già il top delle tendenze capelli del momento. Jennifer Lopez lo ha sfoggiato alla première del suo nuovo film Hustler . A realizzarlo il suo parrucchiere di fiducia, Chris Appleton che ha postato una foto di JLo con lo stesso taglio ma con una piega diversa, a dimostrazione della versatilità di questa pettinatura.









Ora, terminato il tour mondiale, la cantante si gode gli ultimi sprazzi d'estate in Costa Azzurra con il fidanzato Alex Rodriguez. E tra le cartoline delle sue vacanze postate su Instagram, eccone una che non può non fare invidia a tutti: Jennifer Lopez in costume da bagno lascia senza fiato. Abbronzatissima, con gli occhiali a mascherina e con un costume intero bianco sgambatissimo.





La scritta sul costume riassume tutto con due parole: "Forever young", ovvero giovane per sempre. Proprio come lei che 50 anni non li dimostra affatto. Braccia e gambe scolpite, queste ultime messe ancora più in evidenza dalla sgambatura del costume che J.Lo abbina a una vestaglia lunga color senape. Bellissima, statuaria, perfetta. I geni certamente avranno fatto la loro parte, ma il suo fisico è anche il risultato di alimentazione sana e tanto sport.





Visualizza questo post su Instagram St.Tropez 2019 ☀️ Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo) in data: 3 Set 2019 alle ore 10:01 PDT



Jennifer beve molta acqua, non consuma caffeina né alcol e, come riporta Harper’s Bazaar, la popstar predilige un’alimentazione sana, “clean” e organica, frutto di un equilibrio ottimale tra proteine e altri nutrimenti, con un focus sui vegetali freschi di stagione. Attività fisica almeno 4 volte a settimana, meglio se di mattina. Danza da sempre e poi “kickboxing, circuiti, affondi e addominali” ma anche movimenti che “includono pesi, cosce e sedere”.

