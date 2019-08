Gravissimo lutto nel mondo del cinema, della televisione e dello spettacolo: Valerie Harper è morta. La storica attrice è stata protagonista di una delle serie tv più amate nella storia della tv americana, ma meno famosa in Italia, “The Mary Tyler Moore Show”. Un vero e proprio colosso dell’intrattenimento a stelle e strisce, una grandissima personalità che ha influenzato e ispirato tantissimi attori di oggi, facendo sognare tutti.

Era lei la bellissima Rhoda Morgenstern, una femminista che nella serie “Rhoda” aveva accompagnato buona parte della vita quotidiana degli americani degli anni ’70. Il lutto è di ieri ma la notizia ha iniziato a circolare solamente oggi. Aveva ottanta anni e da tempo era molto malata. Non fu solo attrice: fu anche doppiatrice di personaggi minori. Tra questi anche quelli del famosissimo cartone animato “The Simpsons”, di Matt Groening. Continua a leggere dopo la foto.









Tra gli altri personaggi doppiati da Valerie Harper ci sono anche quelli di Ms. Miles e di Proctor Perkins. Era nata a Suffern, nello stato di New York, e i primi passi della sua carriera nel mondo dello spettacolo furono come ballerina a Broadway, dove aveva debuttato nel 1959. Ben sessanta anni di onorata carriera, durante i quali non sono mancati tantissimi riconoscimenti e premi. Tra questi addirittura quattro Emmy Awards, di cui addirittura tre consecutivi, tra il 1971 e il 1973. Il che ci fa capire quanto fosse importante per la tv di quel tempo. Continua a leggere dopo la foto.





Valerie Harper ha vinto gli Emmy proprio per le serie tv “The Mary Tyler Moore Show” e per “Rhoda”, andata in onda tra il 1974 e il 1978. Da diverso tempo lottava contro un cancro durissimo e soprattutto non viveva più in condizioni agiatissime. Solo attraverso una campagna di crowdfunding, peraltro sponsorizzata da una amica, è riuscita a sostenere il costo delle cure, che negIi Stati Uni sono veramente molto alte. Combatteva contro il tumore al cervello dal 2013. Continua a leggere dopo la foto.





Sei anni di battaglie, sei anni di lotta. “Non morirò fino a quando non lo farò”, aveva detto Valerie Harper a Today, la trasmissione del mattino della NBC. Per i medici l’attrice aveva superato da tempo le aspettative di vita.

