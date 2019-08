Protesi e tacchi a spillo: Giusy Versace arriva sul red carpet e incanta Venezia

Tante bellezze e tanti abiti strepitosi alla 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, ma Giusy Versace ha incantato tutti sul red carpet. Con le protesi e i tacchi a spillo: così l’atleta paralimpica e conduttrice televisiva ha sfilato sul tappeto rosso. Giusy è alla kermesse per dare voce alle donne detenute nelle carceri italiani attraverso un docu-film e per parlare di “WonderGiusy”, il suo ultimo libro illustrato che insegna ai giovani a non scoraggiarsi davanti alle difficoltà della vita.

Lei, d'altronde, lo ribadisce ogni giorno dimostrando come la disabilità non le abbia impedito di realizzare i suoi sogni. Non a caso, come riporta l'Huffington Post che pubblica anche le foto del red carpet di 'Venezia 76', la Versace ha anche partecipato a un'edizione di 'Ballando con le Stelle' che si è conclusa con il suo trionfo.









Il 22 agosto 2005 l'incidente d'auto sulla Salerno-Reggio Calabria che le ha portato via parte degli arti inferiori, qualche anno dopo in coppia con Raimondo Todaro si è aggiudicata la decima edizione della trasmissione presentata da Milly Carlucci. I due hanno battuto in finale Andrew Howe e Sara Di Vaira e durante la premiazione la nipote del grande stilista scomparso non ha trattenuto la commozione.







Finita la diretta, poi, su Facebook Giusy aveva scritto: "Mi avete regalato un sogno! Grazie di cuore per il vostro affetto!!". Ora eccola a Venezia con Jo Squillo e Francesca Carollo per presentare giovedì pomeriggio allo 'Spazio Regione Veneto' dell'Hotel Excelsior "Donne in Prigione", un documentario realizzato interamente all'interno della Sezione Femminile del Carcere di San Vittore di Milano.







Con un abito scuro monospalla decorato da stelle marine dorate, una fantasia ripresa dal disegno che decora le protesi, e décolleté nere con il tacco alto Giusy Versace si è mostrata al pubblico veneziano e ai fotografi. Bella, bellissima Giusy: ha incantato tutti.

