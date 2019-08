“È in Italia!”. Bagno di folla per la nuova star della tv. Sono tutte pazze di lui

Un vero e proprio bagno di folla a Napoli per Can Yaman. Anzi, a guardare le foto verrebbe da dire un vero e proprio evento mondano. L’avvocato più famoso del mondo, ma soprattutto l’attore turco, protagonista della serie tv “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, in cui interpreta il protagonista Ferit, ha scelto l’Italia per le sue vacanze. Precisamente la Costiera Amalfitana e proprio di ritorno da Capri si è diretto in un noto hotel napoletano.

Quello di Via Partenope, dove ha trascorso qualche giorno in relax. Pensava di passare inosservato, sperava che nessuno lo avesse notato. E invece in men che non si dica la notizia del suo arrivo ha fatto il giro del web e soprattutto dei cellulari, visto che l’albergo è stato letteralmente sommerso da tantissimi fan accorsi lì direttamente per lui. Almeno un centinaio di persone hanno assediato la via, bloccando la circolazione in strada. Continua a leggere dopo la foto.









Soprattutto donne, decisamente in estasi alla visione di Can Yaman, che dalla camera del suo albergo ha deciso di riprendere la scena con il cellulare e mostrare le decine di fan davanti all’ingresso dell’hotel. Quest’ultimo, per questioni di sicurezza, è stato costretto a transennare la zona per l’incolumità dell’attore, che sorpreso dal grandissimo affetto ha deciso di scendere in strada e abbracciare i suoi fan. Subito sono scattati i selfie di rito: “Questa è la mia quinta notte in Italia e la folla di fronte all’albergo non si è dispersa nemmeno un minuto. È incredibile”. Continua a leggere dopo la foto.





Per chi non lo conoscesse spieghiamo brevemente chi è Can Yaman. Si tratta, come dicevamo in apertura, di un attore e avvocato turco, nato a Istanbul l’8 novembre 1989. Ha studiato ad un Liceo Italiano, per questo sa parlare bene la nostra lingua, e soprattutto ha frequentato la Facoltà di Giurisprudenza, dove si è laureato. Subito dopo però ha capito che la sua strada era quella della recitazione, con l’esordio sulla scena nel 2014. Continua a leggere dopo la foto.





Il suo ruolo più importante è stato, ovviamente, quello di Ferit, protagonista della serie Bitter Sweet, grazie al quale Can Yaman è letteralmente esploso di popolarità. In Turchia, certo, ma anche in Italia. Dove tutti si sfregano le mani al pensiero che sia single. Nel 2017 infatti la sua storia d’amore con la modella Bestemsu Özdemir è naufragata. Chissà che non possa pescare proprio in Italia.

