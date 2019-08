Si è sposato! Matrimonio a sorpresa e in gran segreto per l’attore: tutti spiazzati

Un matrimonio a sopresa, super intimo e soprattutto segreto. Dopo 12 anni d’amore e 2 figli insieme, la coppia si è giurata amore eterno alle Hawaii spiazzando fan e giornalisti. L’attore ha infatti dato la lieta notizia sole “a cose fatte”, il giorno successivo alle nozze, postando sul suo profilo Instagram alcune romantiche foto della cerimonia con una didascalia semplice quanto efficace: “We do” e la data, ovvero “18 agosto 2019”.

Foto che ovviamente hanno subito fatto il giro della rete e dei siti di gossip e che nel giro di poche ore hanno già raggiunto i 9mila like (e continuano a crescere) e tantissimi commenti, anche da colleghi e artisti. Lui è Dwayne “The Rock” Johnson, il divo di Fast & Furious. Lei è la compagna storica e cantante Lauren Hashian. Location del sì, come detto, le Hawaii, paese d’origine dell’attore. (Continua dopo la foto)









The Rock e Lauren in realtà avrebbero dovuto sposarsi già lo scorso anno, ma poi i preparativi sono stati rimandati con l’arrivo della loro seconda figlia. I due sono infatti genitori di due bambine, Jasmine (3 anni) e Tiana (15 mesi) e al tempo la star di “Jumanji” ha detto, scherzando, in un’intervista a Rolling Stone, che Lauren non voleva avere un “pancione” nelle foto di nozze. (Continua dopo la foto)





Dwayne ha anche un’altra figlia, Simone, nata 18 anni fa dal matrimonio con la produttrice Dany Garcia che da più di 10 anni è anche la sua manager. I due ex marito e moglie sono rimasti molto legati anche dopo la fine del loro matrimonio, durato dal 1997 al 2008 e infatti lui l’ha anche taggata anche nel post del matrimonio. (Continua dopo foto e post)







Alle nozze a sorpresa la coppia si è presentata in total white. Lauren in un elegante abito ricamato in pizzo con strascico e The Rock in camicia e pantaloni bianchi e collana hawaiana. In questi giorni Dwayne Johnson è protagonista al cinema con il film Fast & Furious-Hobb & Shaw, pellicola che da giorni è in vetta al box office italiano e che in pochissimo tempo ha già fruttato oltre 4 milioni di euro.

