Alain Delon dopo l’ictus: arriva la foto che svela le sue condizioni

È di pochi giorni fa la notizia di un malore molto grave per l’attore Alain Delon. Ne aveva dato notizia direttamente suo figlio, Anthony, parlando di una «leggera» emorragia cerebrale e aggiungendo che le funzioni vitali dell’attore erano «perfette» e il suo «stato, secondo i medici, stabile». Lo storico attore è stato operato alla Pitié-Salpétriere, noto ospedale di Parigi, dove è rimasto tre settimane in terapia intensiva prima di fare rientro in Svizzera.

“Grazie per i vostri numerosi messaggi che arrivano direttamente nel mio cuore” ha detto Alain Fabien Delon, pubblicando sui social una foto del padre in versione sorridente dopo l’intervento (la potete trovare più in basso nell’articolo). “Come potete vedere sta migliorando e vi bacia”. Sospiro di sollievo per i tantissimi appassionati, in Italia e in tutto il mondo. Ma la preoccupazione è ancora molto alta visto che l’attore ha 83 anni. Continua a leggere dopo la foto.









Alain Delon come vi dicevamo in apertura si trova attualmente in una clinica svizzera, i medici hanno consigliato riposo assoluto dopo il grande spavento. Le sue condizioni sono monitorate giorno e notte sia dal personale sanitario che dai figli, che si sono riversati immediatamente al suo capezzale. Pochi giorni fa aveva parlato Anoucka Delon, scrivendo così: “Ciò che conta non è la caduta, ciò che conta è rialzarsi, a suo ritmo, ma rialzarsi. Ha avuto molta fortuna perché tutto è andato bene. Nulla di sorprendente, è un combattente, sta rimettendo dalle sue difficoltà”. Continua a leggere dopo la foto.





“Ci tiene a ringraziare il pubblico – ha continuato la figlia di Alain Delon – come anche gli amici per il sostegno e i loro tanti messaggi d’amore. È la vostra forza che lo fa andare avanti”. Oggi il nuovo comunicato social, che ci informa di come l’attore sia ritornato in Svizzera e si riposi tranquillamente in una clinica. “Mia sorella che risiede attualmente in Svizzera segue da vicino la convalescenza e ci tiene informati dei suoi progressi quotidiani” ha scritto Anthony Delon. Continua a leggere dopo la foto.





Il nome completo di Alain Delon è Alain Fabien Maurice Marcel Delon, ed è nato nel 1935 nel paesino francese di Sceaux, in Alta Senna. Suo padre era Fabien Delon, direttore del Regina, piccolo cinema di quartiere. La vita e la professione da attore, insomma, ce l’aveva in qualche modo nel destino.

“Miss Italia tutta la vita”. Cristina Chiabotto in forma strepitosa. E mostra le sue curve