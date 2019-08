Gerry Scotti, vacanza in mare con la nuova compagna: amore e topless

È un dei conduttori più amati di sempre. Gerry Scotti, con la sua allegria e il suo modo di fare unico entra nella case degli italiani almeno 300/365 giorni all’anno. Ciò nonostante, a parte la fine del suo matrimonio (che gli è costata tanto dolore), poco o nulla è mai trapelato della sua vita privata e delle persone con le quali condivide la propria esistenza. Solo nel corso di una recente intervista, Gerry Scotti ha deciso di raccontare ai suoi fan qualcosina che riguarda la sua nuova compagna: Gabriella Perino, 54 anni, di professione un architetto con la quale è stato beccato nei giorni scorsi al largo su una barca.

Anche lei ha un precedente matrimonio alle spalle e due figli da suo ex marito. Gerry ha incontrato Gabriella nel 2004, i loro figli frequentavano la stessa scuola. Questa la dichiarazione rilasciata da Gerry: “Ci siamo ritrovati per un gioco del destino dopo che, forse, non c’eravamo mai lasciati. Ci conoscevamo fin da ragazzi e, a un certo punto, siamo finiti a affrontare le stesse problematiche essendo entrambi separati con figli”. Continua dopo la foto









Poi continua: “Siamo felici, ma la cosa più bella è la serenità nel vedere i nostri ragazzi che crescono sereni e uniti”. Gerry Scotti, come Gabriella, si è separato dalla prima moglie – Patrizia Grosso – dalla quale ha avuto un figlio, Edoardo Scotti. Dalle parole rilasciate dal presentatore si evince la sofferenza che ha comportato la fine del suo matrimonio, una separazione che per lui non è stata per nulla semplice. Continua dopo la foto





“Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto. Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio”. Continua dopo la foto







Sono in molti a sperare che Gerry Scotti e Gabriella possano convolare a nozze, ma il presentatore ha più volte dichiarato di stare bene così, di essere felice e di voler continuare a vivere gioiosamente la sua vita insieme alla compagna Gabriella Perino. A vedere le foto, con lei che sfoggia con naturalezza un topless che non ha bisogno di commenti, la possibilità sembra più che concreta.

