“Noi”. Loredana Lecciso, la confessione su Al Bano riaccende il gossip: “Per sempre”

La loro storia d’amore aveva fatto discutere e appassionare. Al Bano che dopo anni d’amore lascia Romina Power per volare tra la braccia di un’altra donna: Loredana Lecciso. E poi polemiche e critiche e quell’amore che cresce e sembra quello giusto. Ma qualcosa, con il passare del tempo si rompe: Al Bano e Loredana dicono addio con una punta di veleno. Adesso Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi non vivono più insieme a Cellino San Marco, Benché sia stata avvistata spesso nella tenuta pugliese del suo ex compagno, l’ex aspirante showgirl fa sapere di essersi trasferita a Lecce.

Ciò non le impedirebbe di tornare a Cellino ogni volta che ne avverte la necessità, come racconta a Controcopertina: “Di base vivo a Lecce, ma faccio qualche incursione cellinese. Mi piace stare lì perché la casa di Cellino è sempre piena di ragazzi, di amici. E a me piace respirare questa energia bella, positiva. Mi piace sapere che i miei figli siano in compagnia”. Dopo i primi segnali di burrasca, Loredana e Al Bano sono riusciti a recuperare velocemente la serenità. Continua dopo la foto









“Nel nostro caso non è stato difficile: ci viene naturale e non abbiamo mai fatto nessuna fatica” dice lei che attribuisce questo cambiamento alla maturità: “Con gli anni si cresce e, per certi versi, andiamo più d’accordo adesso che prima! Capita di discutere, però mediamente tra noi c’è un bel feeling, siamo sintonizzati sullo stesso canale. Anche per quanto riguarda i ragazzi, è raro che abbiamo idee diverse sulla loro educazione: siamo sempre abbastanza solidali, ma ci appartiene anche lo stesso modo di pensare”. Continua dopo la foto





“Siamo legati da grande affetto. Credo che in maniera reciproca siamo diventati punti di riferimento l’uno per l’altra. Sì, c’è un bel rapporto”. Loredana compirà 47 anni il prossimo 26 agosto. Non ha organizzato festeggiamenti speciali, né chiesto regali importanti: “Non amo ricevere regali nemmeno da me stessa, ma amo farli. Vorrei che la vita mi regalasse ancora la serenità che ho, che non è scontata perché la vita cambia in un momento. Vorrei solo la sana normalità che ho adesso”. Continua dopo la foto







Soddisfatta della vita che conduce oggi, lascia intendere di avere messo da parte i contrasti con Romina Power. Se per il suo compleanno l’ex “nemica” decidesse di farle gli auguri, ne sarebbe felice: “Ne sarei felice. Un pensiero bello è sempre gradito”.

