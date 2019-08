“Finalmente sposa”. Eleonora Daniele allo scoperto: e c’è un’altra grossa novità

Fiori d’arancio per Eleonora Daniele. Dopo quasi vent’anni d’amore, la bionda conduttrice di Storie italiane convolerà a nozze con Giulio Tassoni. E non basta, c’è già un figlio in cantiere. Al settimanale Chi infattim Eleonora Daniele ha rivelato di aver scoperto un istinto di maternità che prima non aveva e, non a caso, al suo matrimonio ci saranno un sacco di bambini. Sarà un evento che, come lo ha definito lei stessa, “insolito”: non vuole che sia perfetto, ma indimenticabile, anche con quegli imprevisti che rendono il tutto ancora più speciale.

Su Chi, Eleonora Daniele ha spiegato quando ha realizzato che si sarebbe dovuta sposare: “Mentre provavo l’abito da sposa: mi trattenevo, poi le amiche che erano con me si sono commosse e a quel punto sono crollata: ‘Sta succedendo davvero’, ho pensato. Sognavo l’abito da principessa, poi da sirena e adesso ritorno bambina. Ero partita con un’idea, poi ho scelto l’opposto: è un abito particolare, che mi rappresenta”. Continua dopo la foto









La prima a sapere delle sue nozze? Lei: “Mia mamma Iva. Con lei ho un rapporto speciale, è la mia confidente. In questi giorni è persino più ansiosa di me: dopo tutta la sofferenza che ha vissuto, sono felice di regalarle un momento di felicità”. Ha deciso di realizzare un matrimonio atipico: “Alla wedding planner Sanda Pandza ho chiesto una festa piena di musica, buon cibo, ma divertente e insolita: non amo che sia tutto perfetto, amo sparigliare i giochi. Ci saranno molti invitati e tanti bimbi”. Continua dopo la foto





E il viaggio di nozze? La Daniele sarà occupata con Storie Italiane, ma la luna di miele verrà semplicemente spostata: “La rimandiamo alla prossima estate: vorrei che fosse un lungo viaggio in Thailandia. Tra qualche giorno faremo una fuga all’estero per il mio compleanno”.Di Giulio Tassoni si sa poco e niente, soprattutto perché non ha profili Instagram o Facebook e non appare nemmeno in quelli di Eleonora Daniele. Continua dopo la foto













Molto riservato e attento alla privacy, non ha mai rilasciato interviste per parlare del suo amore con la conduttrice ed è lontano dal mondo dello spettacolo. Il fidanzato dell’ex gieffina infatti è un noto imprenditore romano che opera nel settore della cosmesi. La sua è una famiglia importante, l’uomo infatti è un discendente dello scrittore seicentesco Alessandro Tassoni, autore del celebre componimento La secchia rapita. La coppia si è conosciuta nel 2000 durante un party organizzato nel locale Piper di Roma. All’epoca Eleonora Daniele era rimasta immediatamente colpita da Giulio Tassoni, mentre l’imprenditore non sembrava interessato ad approfondire la conoscenza con la presentatrice. Ha però cambiato idea qualche mese dopo, quando i due si sono rivisti a cena di un’amica comune. Da qual momento hanno iniziato a frequentarsi, iniziando una storia che dura ancora oggi ed è una delle più solide dello showbiz.

