“Per qualche like in più!”. Chiara Ferragni in topless (e piove rabbia)

Nel bene o nel male, purché se ne parli. E così non passa giorno in cui Chiara Ferragni non sia al centro del dibattito social. Stavolta, a far scoccare la scintilla, è stato il marito Fedez. Il cantant ha infatti pubblicato una foto su Instagram in cui si mostra accanto a Chiara Ferragni. I due sono stesi l’uno accanto all’altra su un’imbarcazione al largo di Ibiza e l’influencer è in topless. Chiara prova a coprire il seno con le mani, ma qualcosa resta scoperto. A scatenare l’ironia dei fan però è ben altro. “Che cosa si sta coprendo Chiara?” chiedono infatti in tanti, alludendo alle sue forme poco generose.

"Togliere il reggiseno per prendere dei like è davvero patetico" osserva un utente. C'è però chi prende le sue difese e osserva: "Unica donna dello spettacolo senza t**te rifatte… Brava Chiara, bellissima così". In realtà sono molti di più i commenti in favore di Chiara Ferragni, sempre più icona social e seguita in tutto il mondo dove corre senza fermarsi un attimo. Anzi, gli unici attimi in cui sembra fermarsi sono quelli in cui si dedica alla famiglia.









Dopo Tokyo (per lavoro), il castello in Umbria e il magnifico resort in Sicilia, l'influencer è sbarcata nella isla tanto cara ai vip con il marito Fedez e il figlio Leone. Anche quest'anno i Ferragnez hanno preso in affitto una super villa con piscina per trascorrere con gli amici gli ultimi giorni di vacanza. Le Baleari sono infatti l'ultima meta delle loro ferie.





Solo ieri Chiara Ferragni si era lasciata immortalare mentre si gode il sole sui materassini dello yacht che sta ospitando tutta la crew dei Ferragnez. Indossa un bikini 'vitaminico', proprio come vogliono le ultime tendenze. Un mini costume verde fluo che mette in mostra il suo fisico invidiabile. Nella foto in questione, Chiara è di spalle, sdraiata mentre guarda il mare blu di Formentera.







Vista la posizione, in primo piano spicca il suo fondoschiena, praticamente nella sua interezza . Non è una foto volgare. Come questa se ne vedono a decine in questi giorni estivi sui profili social delle vip e showgirl nostrane, ma ha dato luogo a innumerevoli commenti negativi, molti dei quali relativi alla sua forma fisica, come riporta Il Giornale. Ad avviso di molti, Chiara Ferragni non potrebbe permettersi certi scatti sexy considerando il pezzo sotto del bikini ridotto al minimo.

