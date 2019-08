“Una signorina”. La figlia di Elisabetta Canalis è cresciuta: Skyler Eva è tutta la mamma

Moglie e mamma felice, Elisabetta Canalis si coccola figlia Skyler Eva. La piccola, che l’ex velina mora ha avuto da Brian Perri, compirà 4 anni il prossimo novembre. Nei giorni scorsi la mamma ha mostrato la piccola Skyler Eva impegnata in un’attività del tutto nuova per lei. Per la bimba, tutta sua mamma, è arrivato il momento di tagliare per la prima volta i capelli. La mamma l’ha portata dal suo parrucchiere di fiducia Niky Epi, a cui si è affidata per un momento tanto importante.

Quest'ultimo, oltre a rinnovare il look dell'ex velina, tingendole la chioma con delle sfumature caramello, ha anche preso tra le proprie "grinfie" la bambina. L'ha fatta sedere su una poltrona rialzata e, dopo averle fatto indossare un camice bianco, ha cominciato a tagliare i capelli. Il risultato? Davvero adorabile, ora Skyler ha un long bob che le arriva alle spalle e una frangetta che le copre la fronte. Certo, la mamma come al solito ha preferito non mostrare il volto della piccola ma non ha potuto fare a meno di immortalare tutto in uno scatto, nella cui didascalia ha scritto emozionata".









"La prima volta dal parrucchiere…. e che parrucchiere! Ma quanto ti vogliamo bene zio Niky?". A Skyler Eva piacerà il nuovo taglio? Di certo la mamma non perderà occasione per documentare i fan su Instagram. Un amore profondo quello tra le due. Poco dopo la nascita della figlia Skyler Eva, Elisabetta Canalis aveva rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo.





"Adesso che ho provato la gioia della maternità, mi sento di dire che se l'avessi saputo prima un figlio lo avrei fatto già qualche anno fa. È vero, – dice – mi spaventava l'idea di fare un passo così importante. In effetti la mia vita è cambiata da quando ho preso Skyler Eva in braccio per la prima volta. Non solo perché oggi dormo poco di notte, visto che lei si sveglia perché ha fame! Ma perché mi rendo conto di avere la responsabilità della mia creatura".







“La prima volta che ho visto Skyler Eva, da mamma ho pensato che era più carina di tanti neonati che avevo visto prima che lei nascesse. Me la immaginavo più bruttina, invece ha lineamenti molto delicati. Mia figlia è bionda – aveva spiegato – con gli occhi azzurri! Desideravo proprio una bambina come lei, ha preso da mio padre. Nella mia famiglia d’origine hanno tutti gli occhi azzurri, soltanto io li ho marroni. Più che sardi i miei mi sembrano.. svedesi!”.

