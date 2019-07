“Prima l’ictus poi tutto il resto”. Sharon Stone svela il suo dramma finora sconosciuto

“Sono stata dimenticata”. Parole forti quelle dell’amatissima attrice che ha raccontato quanto sia stata dura tornare in pista dopo l’ictus che l’ha colpita. Con Variety l’attrice Sharon Stone si è aperta e ha parlato di tutta la sofferenza e della fatica fatta dopo la malattia.

Era il 2001 e l'attrice di "Basic Instinct" e "Casino" ebbe un ictus, seguito, nel 2004, da un infarto. In quel periodo Sharon Stone era all'apice della carriera e quel problema di salute rivoluzionò tutta la sua vita. Dopo l'ictus, non solo fu costretta a una difficile riabilitazione per riacquistare la parola e le capacità motorie, ma si ritrovò abbandonata da tutti. Non si sentiva compresa da nessuno, specialmente non si sentiva compresa dalle donne. Non è tutto: negli stessi anni il marito chiese il divorzio e le sottrasse il figlio in custodia. Il mondo patinato di Hollywood la dimenticò. Un periodo nero che ora la Stone ha deciso di raccontare al mondo.









"La gente mi trattava in maniera brutalmente cattiva. Dalle mie colleghe alla giudice che ha gestito il caso per la custodia di mio figlio – ha detto – Non credo che nessuno capisca quanto sia pericoloso un ictus per le donne e quello che serve per recuperare. Mi ci sono voluti circa sette anni". Non bastava il dolore che aveva provato a causa del suo problema di salute? No, tutti la ignoravano. E questo non ha fatto che rendere il recupero tragico e doloroso.





"Ho perso tutto ciò che avevo – ha aggiunto Sharon Stone – Ho perso il mio posto nel business. Ho dovuto ipotecare la casa. Ero la stella più amata del cinema, sapete? Mi è successo quello che è accaduto a Lady Diana. Lei è morta e io ho avuto un ictus. E siamo state entrambe dimenticate". La carriera di Sharon Stone si interruppe dopo quel dannato ictus e non tornò mai allo splendore di un tempo, nonostante in sua salvezza intervenne Bernard Arnault che le offrì un contratto con Dior.





Ora l’attrice potrebbe partecipare alla serie “The New Pope” di Paolo Sorrentino e pare anche che, a 25 anni da “Casino”, sarà impegnata in un progetto con Martin Scorsese e Robert De Niro. Ma non dimentica il passato e dà a tutti un consiglio: “Se avete un forte mal di testa, andate all’ospedale. Io ci sono andata solo al terzo o quarto giorno del mio ictus. La maggior parte delle persone muore. Avevo l’1% di possibilità di sopravvivere quando sono stata operata, non sapevano se sarei vissuta per un altro mese”.

