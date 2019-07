“Schiaffo alla miseria!”. Chiara Ferragni, il costo della giacca è da capogiro

Chiara Ferragni, non smettete di stupire, la fashion influencer italiana più famosa al mondo e ogni volta che posta foto e video sui social riesce ad attirare l’attenzione di milioni di followers. Nelle ultime ore ha sfoggiato un capo davvero molto particolare che però non si adegua molto alle bollenti temperature estive degli ultimi giorni, ovvero una giacca di pelle Louis Vuitton con tasche e dettagli ispirati alle creazioni di piccola pelletteria della Maison. Non è un caso che anche il marito Fedez l’abbia presa in giro, non perdendo occasione per definire ironicamente il suo stile “easy” su Instagram.

Chiara Ferragni riesce ad anticipare mode e tendenze e, nonostante sia estate, ha già indossato il capo must-have del prossimo autunno, la giacca di pelle martellata con i tasconi di Louis Vuitton. Si tratta di un modello maschile decorato con l’iconica stampa monogram con la LV della Maison, è stata disegnata da Virgil Abloh. Continua dopo la foto









Ed è perfetta per le amanti delle borsette della griffe, visto che su tutta la silhouette ha dei dettagli ispirati alla piccola pelletteria. Certo, in questo periodo dell’anno non è proprio l’ideale per combattere il caldo, tanto che Fedez è stato il primo a prendere in giro la moglie dicendo “Si è messa una cosa easy”, ma è chiaro che farà impazzire gli appassionati delle griffe lussuose. Continua dopo la foto





La cosa particolare è che si tratta di un capo da passerella che, a parte in alcune boutique selezionate monomarca, probabilmente non verrà mai messo in commercio. Non è un caso che scoprire il prezzo del giaccone sia praticamente impossibile. Si possono però fare delle supposizioni partendo da capi simili: una giacca di pelle total black firmata Louis Vuitton costa 5.500 euro, mentre un gilet con i tasconi 5.900 euro. Continua dopo la foto







Il prezzo sale quando compare la stampa monogram, partendo dai 3.900 euro per un giubbotto da motociclista, fino ad arrivare ai 5.900 per il modello femminile e avvitato. Una cifra che sui social ha fatto molto discutere con alcuni fan che hanno parlato di: “esagerazione” e ‘Schiaffo alla miseria”. La giacca Louis Vuitton di Chiara Ferragni fa parte della collezione maschile per l’Autunno/Inverno 2019-20, la seconda che Virgil Abloh ha firmato per la nota Maison francese. Lo stilista diventata famoso con Off-White ha deciso di rendere omaggio alla leggenda del pop Michael Jackson, realizzando degli inviti allo show a forma dell’iconico guanto che la popstar indossava sempre durante i suoi concerti e costruendo un set che ricordava il video di “Thriller”.

