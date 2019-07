Nadia Toffa sparita dai social: i fan in allarme pensano al peggio

È scomparsa. E i suoi fan, ora, si stanno preoccupando. Sono ormai diversi giorni che Nadia Toffa non si fa sentire. Sono giorni che non scrive nulla, che non posta foto e i fan sono in allarme perché Nadia Toffa è sempre stata attiva sui social, anche durante la malattia. Ha postato foto durante la chemio e raccontato le sue battaglie. Ma ora no. Dall’11 giugno tutto tace sul suo profilo e tutti si chiedono cosa le stia succedendo.

Spesso e volentieri si sono create anche polemiche attorno ai suoi post che la ritraevano intenta a fare la chemioterapia o in ospedale per i controlli, ma lei ha sempre risposto con i suoi toni gentili e con il sorriso stampato. Proprio per questo la sua assenza dai social sta scuotendo tutti. Avrà avuto un peggioramento? Cosa le sarà successo? L’ultimo post risale appunto all’11 giugno: si trattava di un appello ai follower per aiutare Don Maurizio, sacerdote impegnato nella lotta alla mafia. Continua a leggere dopo la foto









È probabile che, dopo aver lanciato l’appello per Don Maurizio, la conduttrice abbia deciso di prendersi un momento di pausa, una pausa da tutto, anche dai social. E che si stia semplicemente rilassando. Gli impegni lavorativi di quest’anno, portati avanti nonostante la sua salute traballante, probabilmente l’hanno messa a dura prova e ora è possibile che voglia solo rilassarsi e staccare la spina da tutto. Ma se così non fosse? Se la sua salute fosse peggiorata? Continua a leggere dopo la foto





I fan si interrogano e si preoccupano. Il suo silenzio improvviso e senza preavviso fa pensare a un impedimento di forza maggiore. Una brutta situazione. Per molti Nadia Toffa è diventata una esempio di coraggio: dopo aver detto, due anni fa, in diretta a Le Iene di essere malata di tumore, non ha mai smesso di farsi coraggio e di fare coraggio a chi versa nella sua stessa condizione. In tanti le hanno dimostrato affetto scrivendole messaggi di incoraggiamento e provando a farle forza. Continua a leggere dopo la foto





Nonostante la lotta contro il tumore, Nadia ha deciso di non abbandonare completamente il lavoro, anzi ha cercato di conciliare la conduzione del programma con le cure necessarie per stare meglio. Ultimamente, però, le terapie si sono fatte più forti e la conduttrice è stata spesso costretta a dover rinunciare a qualche presenza televisiva. Sarà per questo che Nadia ha deciso di abbandonare per un po’ i social? Speriamo si faccia viva quanto prima.

