Tragedia nel cinema: l’amata attrice morta a 47 anni dopo un malore in mare

Tragedia in mare: morta l’attrice tedesca Lisa Martinek. La donna, 47 anni, era in vacanza con il marito, il regista Giulio Ricciarelli, all’Isola d’Elba. Il 28 giugno, mentre nuotava al largo di Sant’Andrea, ha avuto un malore che si è poi rivelato letale. Il marito ha portato immediatamente Martinek a riva, dove sono intervenuti i soccorsi che, d’urgenza, hanno trasportato la donna, in elicottero, presso il reparto di Emodinamica dell’ospedale di Grosseto. Nonostante i tentativi, non c’è stato nulla da fare per la donna che i medici hanno dichiarato morta.

Ma la notizia della morte di Lisa Martinek non è stata data immediatamente. La notizia ha iniziato a circolare nella serata di domenica 30 giugno 2019. Lisa Martinek era un'attrice molto famosa in Germania soprattutto per i suoi ruoli nelle serie televisive. Ma, se il suo volto vi è familiare non è strano. Già perché l'abbiamo vista anche qui in Italia dove ha lavorato in "Amore e tacchi alti" e "I perfetti imperfetti", trasmessi nei mesi corsi dalla Rai.









La carriera di Lisa Martinek prende il via a inizio anni Novanta, con il film "Schulz & Schulz II – Tutti gli inizi sono difficili", che la fa diventare famosa in Germania. Da quel momento la sua carriera è un'ascesa costante. La Martinek, comunque, non si è dedicata solo al teatro. Ha infatti studiato musica e teatro all'Università di Amburgo e poi ha iniziato a dedicarsi con passione anche al teatro calcando con successo i palchi dei teatri tedeschi.





Negli ultimi anni aveva ampliato ulteriormente il suo panorama e si era dedicata alle serie televisive che le avevano regalato ancora più successo e popolarità. Nella sua vita fortunata, però, non dimenticava i meno fortunati e infatti era anche ambasciatrice della Fondazione Airway. Lisa Martinek all'anagrafe era Lisa Wittich. Ma aveva scelto Martinek come cognome d'arte, prendendo il cognome dal suo primo marito. Dopo la separazione dal primo marito, sposò il regista italiano Giulio Ricciarelli.





Anche in questo caso prese il cognome del marito. Lisa Martinek e Ricciarelli vivevano in Germania con i tre figli nati dalla loro unione. Una tragedia immane, quella della sua morte, aggravata dal fatto che la donna lascia 3 figli di età compresa fra i 4 e gli 8 anni. Appena si è diffusa la notizia della sua morte, i fan hanno iniziato a postare messaggi di cordoglio sui social.

