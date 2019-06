“Spacciata”. Alessandra Amoroso e le voci dell’addio alla musica: cosa c’è dietro

Non è un buon momento per Alessandra Amoroso. La cantante uscita dalla scuola di Amici, unica insieme a Emma Marrone a confermarsi a livelli altissimi, è dovuta intervenire sulle voci circolate nei giorni scorsi di un suo addio alla musica. A far uscire l’indiscrezione era stata proprio lei durante un’intervista a Il Giornale in cui diceva di volersi prendere un po’ di riposo. Nessuno addio all’orizzonte.

Alessandra Amoroso continuerà a cantare. Ed è intervenuta direttamente lei: ha voluto spiegare che si prenderà una semplice pausa, non si ritirerà dalla musica. Una smentita, questa, che i fan volevano leggere da alcuni giorni, quando era stata diffusa in rete la notizia secondo cui avrebbe detto basta col suo lavoro. In pochi hanno creduto a questa bufala, eppure l’Amoroso ha dovuto spazzare via la voce perché le hanno chiesto ripetutamente se continuerà a cantare oppure no. Non è la prima volta che si parla di “ritiro” da parte di Alessandra Amoroso ed è costretta sempre a smentire. Continua dopo la foto









A togliere ogni dubbio poi ci sono le parole che Alessandra Amoroso ha affidato a Instagram: “L’unico ritiro che mi concederò sarà solo per lei, per me e per la mia famiglia. Tutto il resto solo fake news!”. Noi vi avevamo spiegato che Alessandra aveva deciso di concedersi del tempo per stare coi suoi cari, non ha mai avuto l’intenzione di abbandonare la musica e la sua fanbase. La cantante salentina ha poi aggiunto: “Qui mi danno per spacciata. Facciamo gli scongiuri!”. Continua dopo la foto





I fan hanno scritto in massa all’Amoroso: “A parte gli scherzi, Ale davvero riposo meritatissimo. Goditelo più che puoi”; “Finalmente una bellissima smentita”; “Lasciamoli parlare, tanto noi sappiamo qual è la verità. Goditi la tua famiglia e questo meritatissimo riposo”; “La gente che sa della mia passione per te mi ferma al mare per dirmi: ‘Ma hai sentito che l’Amoroso lascia la musica?’, e io spiego a tutti con tanto entusiasmo che non è così. Ma si può? Penso ci siano cose più importanti di cui parlare per fare un articolo di giornale non il solito gossip finto, soprattutto!”. Continua dopo la foto







Frasi che testimoniano ancora di più il grande amore dei fan verso Alessandra Amoroso, un’artista a tutto tondo che ha saputo scavare nel cuore di tanti. E dire che tutto era cominciato per gioco, con una lettera inviata a Maria De Filippi. Succedeva 10 anni fa.

Tipo potrebbe interessare: Alessia Orlandi, da ragazzina di Amici a ‘bomba sexy’. È diventata così (senza parole)

fbq('track', 'STORIE');