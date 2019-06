La foto arriva dall’ospedale, il viso stanco, i capelli come appena passati dal vento e qualche elettrodo attaccato sul petto per monitorizzare la situazione. Il sorriso di Katia Follesa è quello di sempre. A spiegare cosa stia accadendo è l’attrice stessa, dicendo di essere a digiuno da due giorni aggiungendo poi: “Il mio cuore ha un motore da Formula 1”. Nel 2006, Katia Follesa ha scoperto di soffrire di cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva congenita.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera dichiarò: “Il mio cuore è malato, l’ho scoperto nel 2006. Quel giorno ero in macchina, stavo guidando, quando improvvisamente mi si è appannata la vista e, non so come dire, non sentivo più il cuore”. Da allora si sottopone a una terapia di betabloccanti: “Dovrò continuarla a vita”. Ma che non la spaventa, come si capisce dal suo lungo post: “La vera preoccupazione è il mio naso. È che sono a digiuno da due giorni. Grazie infinite al Gruppo Ospedaliero di San Donato, un Presidio di ricerca eccellente che mi tiene a bada e che mi fa vivere al meglio la mia vita! Attraverso la ricerca ho imparato molte cose soprattutto a prendermi cura di me in particolare del mio cuore che ogni tanto richiede coccole!”. Continua dopo la foto









E continua: “Grazie alla dottoressa del mio cuore la cardiologa Serenella Castelvecchio, al Dott. Lorenzo Menicanti, il cardiochirurgo più affascinante della terra e al Professor Carlo Pappone, luminare dell’aritmologia che ha elaborato il mio cuore con un motore da Formula 1! Il tempo di mangiare qualcosa e mi rialzo! Onorata di rappresentare il Gruppo Ospedaliero di San Donato”. Continua dopo la foto





Catiuscia Follesa, in arte Katia, è figlia di un cagliaritano che negli anni 70 si è trasferito per lavoro a Giussano, dove nel 1976 è nata lei. Nel 2001 forma insieme a Valeria Graci il duo comico Katia & Valeria che, dopo un periodo di gavetta tra cabaret e laboratori, approda in televisione e in particolare a Italia 1 (Bigodini, Colorado Cafè), ma anche a Rai 2 e MTV. Nel 2004 il duo fa parte del cast di Zelig off e Zelig Circus (Canale 5). Continua dopo le foto







Nel 2007 Katia e Valeria fanno parte del cast del programma Scherzi a parte, condotto da Claudio Amendola, Valeria Marini e Cristina Chiabotto su Canale 5. In seguito Katia Follesa. recita nella sit-com Buona la prima! al fianco di Ale e Franz Dal 6 gennaio 2010 conduce Salsa rosa, programma del mattino di Sky Italia, canale Comedy Central. Sempre nel 2010 Katia entra a far parte del quiz di Italia 1 Trasformat nel ruolo di “valletta-comica” di Enrico Papi. Appare in Ale e Franz Sketch Show. Nel 2018 conduce Big Show assieme ad Andrea Pucci in prima serata su Italia 1

