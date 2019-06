“Apro le tende, libera!”. Miriam Leone, estate ‘bollente’: super sensuale in reggiseno

I fan di Miriam Leone saranno al settimo cielo: a quanto pare sarà lei, la splendida attrice siciliana, a interpretare Eva Kant in “Diabolik”. Sì, come riporta Il Fatto Quotidiano, a oltre 50 anni di distanza dalla prima trasposizione su grande schermo (correva l’anno 1968), torna al cinema il leggendario personaggio dei fumetti noir all’italiana creato dall’inventiva di Luciana e Angela Giussani. L’uscita nelle sale è prevista per fine 2020 e se la Leone sarà Eva Kant, a interpretare il protagonista ci sarà Luca Marinelli, l’attore balzato all’attenzione del pubblico soprattutto grazie al ruolo del cattivo in “Lo chiamavano Jeeg Robot”.

Nei panni dell’implacabile ispettore Ginko, invece, dovrebbe esserci Valerio Mastandrea. Sempre Il Fatto racconta che Trieste sarà la Ghenf del fumetto, mentre Clerville sarà probabilmente per gli esterni Milano e per gli interni Bologna. Prodotto da Monpracem, RaiCinema e in associazione con Astorina, il film è scritto dai fratelli Manetti, Michelangelo La Neve e Mario Gomboli. (Continua dopo la foto)









Nell’attesa, però, ai fan di Miriam Leone basta aprire il suo profilo Instagram per seguirla. E rifarsi gli occhi. Soprattutto con la foto che Miriam condivide per dare il benvenuto all’estate. Si tratta di uno scatto in reggiseno che ha letteralmente mandato in estasi i suoi follower. Lo ha realizzato il suo agente Michele Sabia, come precisa l’attrice nella didascalia: “Primo pomeriggio d’estate. Apro le tende, depongo l’armatura. Libera. Alcuni considerano il cervello un muscolo involontario, altri un organo, ma si può comunque allenare. Buon solstizio d’estate. Foto rubata da @michelesabia”. (Continua dopo la foto)





Bella, bellissima. Sensuale ma mai volgare, la Leone si lascia immortalare in un momento intimo, di relax. È ritratta in penombra, con indosso dei jeans a vita larga e sopra soltanto un reggiseno a balconcino in pizzo bianco. “Io la meraviglia (TU) ho avuto la fortuna di fotografarla spesso ”, commenta lo stesso Sabia, che ben conosce la bellezza a 360 gradi della ex Miss Italia che su Instagram conta oltre 840mila seguaci. (Continua dopo foto e post)







Nel giro di poche ore la foto sexy di Miriam, che è una delle attrici più talentuose e apprezzate nel panorama cinematografico italiano, ha totalizzato più di 95mila cuoricini. I commenti? Un’infinità. Da “Bellissima, mai volgare. (un nome una garanzia )” a “La più umile ironica smart e bella d Italia. Bravissima Miriam”, fino a quello di Laura Chiatti. Anche l’amica e collega di Miriam Leone ha voluto farle i complimenti per lo scatto in cui è davvero stupenda. “Ti amo”, le ha scritto.

