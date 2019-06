“Alla Maturità senza mutande”. Lory Del Santo senza freni in diretta

A “Un giorno da pecora”, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, c’è Lory Del Santo che confessa i suoi pensieri e i suoi ricordi sulla Maturità: “Me la ricordo perfettamente: andati con tacco 12, senza intimo e con vestitino di lino”. Per la sorpresa dei conduttori in studio, il risultato finale degli esami fu equivalente al massimo dei voti.

Lory Del Santo, ex soubrette dello storico “Drive In”, non perde mai un’opportunità per destare scalpore e colpire nel segno. È forse anche per questo che la sua fama di “svampita” e apparente “femme fatale” va in crescendo di dichiarazione in dichiarazione: “La mia maturità? Me la ricordo perfettamente. Entrai nella mia classe ma non c’erano i banchi, che avevano spostato. C’erano tutti i professori che mi guardarono in modo strano, allora io usciì, un docente mi seguì e mi chiese: le serve una mano? Era un commissario esterno, non lo conoscevo, chissà…Devo dire che quel giorno ero stratosferica: avevo un tacco 12, una tutina viola di lino molto leggero”. Continua dopo la foto









E conclude: “E non avevo il reggiseno. Tanto c’era un doppio strato di lino in quelle parti del vestito. Quanto presi? Il massimo dei voti: non andavo molto bene a scuola ma alla maturità sono stata la più brava della classe”. Insomma, Lory Del Santo non nasconde nulla. Loredana Del Santo, detta Lory, nasce il 28 settembre del 1958 a Povegliano Veronese, in Veneto. Nel 1975, ad appena sedici anni, debutta come valletta al “Festivalbar”. Continua dopo la foto





Tre anni più tardi debutta al cinema nel film di Mauro Bolognini “Dove vai in vacanza?”, con un piccolo ruolo nell’episodio intitolato “Sarò tutta per te”. Nello stesso periodo Lory Del Santo recita per Adriano Celentano in “Geppo il folle”, film che vede il Molleggiato come protagonista, prima di apparire in “Caro papà”, per la regia di Dino Risi. Il 21 agosto del 1986 diventa madre di Conor, frutto della relazione con il chitarrista Eric Clapton, conosciuto l’anno prima a Milano in occasione della tournée italiana del musicista. Continua dopo la foto







Il piccolo muore all’età di quattro anni a New York, il 20 marzo del 1991, cadendo da una finestra del 53esimo piano di un grattacielo. Non è l’unico dolore per Lory Del Santo. Nell’agosto del 2018 vive una nuova tragedia famigliare: suo figlio Loren, diciannovenne, si suicida. Aveva avuto il figlio dall’unione con un uomo di cui non ha mai voluto rivelare l’identità. Loren Del Santo si è suicidato a Miami a seguito della lotta contro una grave patologia cerebrale. Lory decide ugualmente di partecipare poche settimane dopo al “Grande Fratello Vip”, come concorrente della terza edizione del reality show di Canale 5 presentato da Ilary Blasi. Tra i concorrenti, assieme a lei, ci sono anche Giulia Salemi e Daniela Del Secco d’Aragona.

