“Faccia a faccia”. Romina contro Loredana, è successo in una stanza d’hotel

Tra Romina Power e Loredana Lecciso è sempre pace armata. Gli anni non sono bastati per calmare le acque tra le due donne. Ancora di meno dopo che, tempo fa, Romina Power si era di nuovo avvicinata ad Al Bano scatenando scenate di gelosia da parte di Loredana finite su tutte le prime pagine delle riviste patinate. L’ultimo incontro tra le due sarebbe stato piuttosto imbarazzante tanto che l’artista americana sarebbe addirittura scappata via. A riportare la soffiata è Dagospia, che rivela che Romina e Loredana si sarebbero incontrate casualmente a Roma, nel prestigioso hotel Hilton.

La prima avrebbe alloggiato in albergo con la figlia Romina Junior mentre la seconda si sarebbe recata nella struttura per un servizio fotografico. Proprio mentre Romina Power stava lasciando la camera con la figlia avrebbe incontrato Loredana. Appena l'ha vista sarebbe scappata via con Romina Junior: le due prima avrebbero trovato rifugio in un bar privato del piano e poi sarebbero andate via. Dunque, non ci sarebbe stato nessun saluto tra Romina e Loredana, che non hanno alcun rapporto nonostante la loro famiglia allargata.









A venti anni dal primo incontro con Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso fatica a instaurare un legame con Romina Power. Le due non si sono mai sopportate e in pubblico non sono mancate frecciatine e stoccate da parte di entrambe. La situazione è poi peggiorata quando Albano e Romina sono tornati a cantare insieme: le provocazioni della Power hanno infastidito parecchio la Lecciso.





Una situazione che penalizza anche la famiglia allargata: Loredana non ha un buon rapporto con Cristel Carrisi, che non l'ha addirittura invitata al suo matrimonio con Davor Luksic. Al contrario, Romina va molto d'accordo con Jasmine e Bido, i figli più piccoli di Al Bano. Al Bano che al momento il cantante di Cellino San Marco preferisce restare single e concentrarsi sulla carriera e sui nipotini.







Romina Francesca Power nasce il 2 ottobre del 1951 a Los Angeles, figlia degli attori cinematografici Linda Christian e Tyrone Power, entrambi star di Hollywood. Nel 1970 Romina si sposa con Al Bano e diventa madre della sua prima figlia, Ylenia. Nel 1998 si esibisce per l’ultima volta con Al Bano, allo Stadio Maracanà di Rio De Janeiro davanti a Papa Giovanni Paolo II; nello stesso anno inizia a condurre su Raiuno “Per tutta la vita”, insieme con Fabrizio Frizzi: un’esperienza che durerà fino al 2000. Nel frattempo, si separa legalmente da Al Bano, dopo ventinove anni di matrimonio.

