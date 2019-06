“Un’anomalia nel mio corpo”. Fedez, il post allarma i fan: “L’ho scoperto così”

Una visita e qualche di strano che salta agli occhi dei medici. Fedez lo ha raccontato solo oggi, dopo mesi. Una notizia che per il rapper è stato un fulmine a ciel sereno e che lo ha spinto ha pensare al futuro e distinguere le cose più importanti da quelle di poco conto. La paura adesso è alle spalle, dice Fedez che il problema poteva trasformarsi in qualcosa di più importante, ma l’insegnamento resta. E lo stesso vuole trasmettere ai suoi fan sottolineando come vivere in una condizione di privilegio significa non avere alcun tipo di problema.

Per lui, infatti, il vero lusso è riuscire a ritagliarsi del tempo da trascorrere con la sua famiglia, in particolare con il piccolo Leone. Ultimamente Fedez ha scelto di mettere per un po' da parte la carriera per poter dedicare le sue giornate esclusivamente a Chiara e al loro bambino.Non sappiamo quale sia la "piccola anomalia" che è stata riscontrata in Fedez durante un controllo medico. Ma lo stesso rapper ci tiene a precisare che, al momento, è tutto sotto controllo.









"Questo evento però, più che terrorizzarmi mi ha portato ad interrogarmi su una serie di domande riguardanti le priorità della mia vita e su come stessi impiegando parte preponderante del mio tempo", scrive il rapper a cuore aperto ai suoi fan. Ha iniziato a interrogarsi su cosa farebbe se sapesse che questa giornata fosse l'ultima della sua vita. E da questo momento "è stato tutto un divenire".





Il marito della Ferragni continua: “Sembra stupido, ma vorrei riuscire a trasmettervi che il vero lusso nella vita è riuscire a ritagliarsi un mese intero da dedicare al proprio figlio. Tutto il resto può essere bellissimo, ma non indispensabile.”

Fedez non nega che inseguire il successo e i suoi sogni è stato bello, ma "rincorrere Lello è tutta un'altra storia". Proprio per tale motivo, consiglia tutti i suoi fan a rincorrere anche loro qualcosa o qualcuno che li possa rendere veramente felici.







"Mi rendo conto che la nostra condizione di privilegio, agli occhi di molti, possa mettere in secondo piano praticamente qualsiasi problema", di questo ne è consapevole. Ma il rapper sa e vuole far comprendere al suo pubblico, che il lusso in realtà è ben altro, ovvero avere la sua famiglia a fianco e avere una buona salute. Nonostante ciò, Fedez continuerà ovviamente a vivere di musica. Solo qualche mese fa annunciava che presto condividerà un nuovo progetto.

