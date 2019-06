“A Processo”. Guai giudiziari per Fedez, ecco di cosa è accusato

Brutte notizie per Fedez, il cantante sarà processato per diffamazione. Colpa di alcune frasi che il marito di Chiara Ferragni scrisse sui social contro la giornalista di Libero Chiara Giannini, che nelle ultime settimane è stata al centro delle polemiche per aver firmato il libro sul Ministro degli Interni Matteo Salvini, edito da AltaForte, casa vicina a CasaPound, che qualche settimana fa creò non poco scompiglio durante il Salone del libro di Torino. Ma non è per questo libro che il cantante milanese dovrà comparire davanti al giudice il prossimo 5 dicembre, come scrive l’Adnkronos che ha scritto che il procuratore Giuseppe Rizzo ha firmato il decreto di citazione diretta a giudizio per alcune frasi scritte sui social e indirizzate alla giornalista.

Nel 2015, infatti, ci fu un botta e risposta tra i due, una polemica che andò avanti per qualche giorno. Stando a quanto riporta l'atto di citazione a giudizio – stando sempre a quanto scrive l'Adnkronos – il cantante avrebbe definito "giornalaia" la giornalista dicendo di lei.









"Giornalista di Libero dall'inviato di guerra ai finti scoop da Novella 2000 su di me. Brutta fine eh?" e "accusandola di aver pubblicato un articolo completamente fasullo su di lui, affermando che in seguito alle contestazioni ella si sarebbe cancellata dai social network, non avendo argomentazioni e facendosi difendere da Salvini".





La polemica risale a qualche anno fa, era il 2015 quando la giornalista scrisse un articolo su Libero (via Dagospia) che criticava il cantante: "Fedez prende in giro i fan e loro lo insultano su Facebook. Il rapper italiano più amato dai teenager domenica sera è stato ospite della Capannina di Viareggio dove, per 35 euro, ha suonato appena 5 canzoni" scrisse e nel pezzo faceva parlare alcuni fan che parlavano di 'playback'.







Il cantante rispose sui social definendola, appunto, “giornalaia” e spiegando ai fa che quello previsto non era un concerto, ma un Dj set: “Quello di ieri era un dj set non un concerto. Sono mortificato ma purtroppo la gestione e l’organizzazione del locale non dipendono da me, sono rimasto chiuso in un bagno fino a tardi per vedere se si riusciva a riprendere le foto ma il rischio che qualcuno si facesse male era altissimo. Spero non vi abbiano detto che quello di ieri era un concerto”.

