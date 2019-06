“Irriconoscibile. E uguale a Luca Ward!”: ecco il ‘nuovo’ Manuel Agnelli

Manuel Agnelli non siederà più sul bancone dei giudici a XFactor. Il leader degli Afterhours, protagonista della nuova stagione di Ossigeno, ha dato il suo addio al talent di Sky e, come lui, anche i colleghi Fedez e Lodo Guenzi. L’unica confermata è Mara Maionchi, che nella prossima stagione sarà affiancata da Samuel, Sfera Ebbasta e Malika Ayane. Agnelli ha commentato la sua decisione di abbandonare XFactor al Corriere della Sera.

È successo “quando mi sono reso conto che la televisione remava contro un vero impianto musicale: l’anno scorso ho avuto molte difficoltà a rapportarmi con gli autori e con i meccanismi del talent rispetto a quello che io ritenevo di essere lì a fare – ha spiegato -. Avevo tre talenti musicali notevoli ma poi il discorso sulla musica è stato sminuito totalmente. È stato un grosso errore, un’occasione mancata da parte di un programma che ha delle potenzialità enormi. Come contenuti potrebbe essere molto più interessante, se a qualcuno lì dentro interessasse qualcosa”. (Continua dopo la foto)









Manuel Agnelli ha poi parlato dei colleghi giudici: “Con chi ho lavorato meglio? Asia sicuramente, se fosse rimasta in trasmissione il finale sarebbe stato molto più interessante, dal punto di vista televisivo e musicale. Poi Alvaro Soler, lo ricordo con molta allegria: è una persona di grande cultura, bella, sincera. Invece con Fedez mi sono trovato bene solo a tratti, abbiamo cercato di avvicinarci ma siamo due persone troppo diverse, non abbiamo chiuso bene. Almeno, da parte mia io non mi sono trovato bene con lui”. (Continua dopo la foto)





Sabato 15 giugno l’artista è ospite di Radio2 Summer Live, l’evento con dirette da 5 diverse città d’Italia (si esibisce a Cervia, ndr), ma c’è un altro motivo per cui l’artista leader di una delle band più longeve del panorama alternativo ed ex giudice di XFactor è finito sulla bocca di tutti: sfoggia un nuovo look che, a giudicare dalle reazioni dei fan, piace assai anche se sulle prime si è stentato a riconoscerlo. (Continua dopo foto e post)







Manuel ha infatti abbandonato, seppur temporaneamente, il look con il quale siamo abituati a riconoscerlo. Niente più lunghi capelli scuri: in una foto postata sui social è apparso con la coda e un accenno di barba sale e pepe. Una ‘svolta’ che come detto è stata molto apprezzata dai fan: “Manuel con la barba bianca tantissima roba”, si legge. E anche: “Manuel, con la barba sei ancora più figo. Non la tagliare più”. Qualcuno ha però avuto difficoltà a riconoscerlo e sottolineato anche l’incredibile somiglianza con l’attore e doppiatore Luca Ward.

