L’attrice muore a 54 anni, l’ultimo saluto social è una foto con la figlia Costanza

“È scomparsa a 54 anni una delle figure più importanti delle telenovelas, l’inimitabile Edith González, che conquistò il cuore di tutti noi sin dall’inizio del suo grande percorso, interpretando personaggi molto amati come in produzioni come “Cuore Selvaggio”, “Salomè”, “Nella sua carne” tra i tanti. Il nostro più sentito pensiero alla sua amata persona, ti perderemo Edith, un applauso fino al cielo”. Questo è il messaggio che la casa produttrice della telenovela Cuore Selvaggio, di cui Edith González era protagonista, ha lasciato per ricordare l’attrice, scomparsa per un cancro ovarico nelle ultime ore, sul profilo di Televisa.

La triste notizia della scomparsa di Edith González, divulgata dalle televisioni sudamericane e confermata anche sui social dalla National Association of Actors, ha fatto presto il giro del mondo. E il profilo Instagram dell’attrice 54enne si è subito riempito di messaggi di cordoglio da parte di colleghi e personaggi dello spettacolo. (Continua dopo la foto)









Saul Lisazo scrive sotto a una foto che li ritrae da giovani: “Guerriera, madre esemplare, amica, potrei dirti mille qualità che avevi. Ti voglio bene. Ti ricorderò così mia cara amica! Hai sempre dato il meglio di te! Ti voglio bene! sono molto addolorato per la tua scomparsa!”. “Adorata! Felice ritorno a casa! Ti voglio bene e ti porterò nel mio cuore per sempre”, è il messaggio lasciato dall’attrice e cantante Isabel Lascurain. E la produttrice messicana Wendy de Los Cobos: “Grazie di tutto piccola Edith, grazie per la tua generosità, ti adoro”. (Continua dopo la foto)





Edith González era una delle attrici sudamericane più amate. Nota anche in Italia per il ruolo nella telenovela Cuore Selvaggio, si è spenta il 13 giugno notte in seguito a un tumore ovarico che le era stato diagnosticato nel 2016. Una donna che ha combattuto fino all’ultimo e che ha lasciato la sua famiglia, il marito Lorenzo Lazo Magarin, sposato nel 2010 e direttore di un noto studio legale messicano e la figlia Costanza, nata nel 2004 dalla relazione con il politico Santiago Creel. (Continua dopo foto e post)







Ed è proprio con un bellissimo scatto con la sua Costanza che il profilo Instagram di Edith González si “riaccende”. Come un ultimo saluto social, probabilmente per mano di uno dei suoi familiari. Una bellissima foto madre – figlia che nella didascalia riporta soltanto la data della morte. Sotto al post, una marea di commenti. Tutti messaggi provenienti dai profili dei più famosi attori iberici e sud americani, ma anche degli addetti ai lavori e del suo pubblico.

