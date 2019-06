Emma Marrone incinta? Nelle ultime ore stanno facendo il giro della rete alcuni scatti, pubblicati dal settimanale Chi, che ritraggono la cantante salentina con il pancione. Ma a ben guardare, rotondità a parte, la vincitrice di Amici è anche mora e vestita con abiti in stile retrò. E infatti non c’è alcuna gravidanza in corso: la “nuova” Emma è sì incinta, ma solo per finta visto che è al lavoro sul set del film di Gabriele Muccino, che ha voluto a tutti i costi la Marrone nel suo ultimo progetto cinematografico.

Per chi non lo sapesse, l’ex coach di Amici ha infatti momentaneamente accantonato i progetti musicali per lanciarsi in un’altra avventura. Quella cinematografica. Come annunciato agli inizi di giugno sul suo profilo Instagram, la Marrone sarà infatti impegnata nelle riprese de “I migliori anni”, il nuovo film scritto e diretto da Muccino, in uscita nelle sale il 13 febbraio 2020. (Continua dopo la foto)









Oltre a Emma, nel cast ci sono anche Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino e Micaela Ramazzotti. “I migliori anni” è un film che sembrerebbe ruotare attorno all’intreccio delle storie personali di un gruppo di amici, ripresi dagli anni Ottanta fino a oggi. E dalle prime foto rubate dal set, Emma appare in una versione inedita. Nel primo scatto eccola con lunghi capelli castani e abiti di scena accanto al collega Claudio Santamaria mentre mangia il “cestino” nella pausa tra un ciak e l’altro. (Continua dopo la foto)





Poi, secondo scatto rubato, rieccola semprec con i capelli lunghi e castani che le cadono sulle spalle e un romantico abito azzurro sopra il ginocchio da cui spunta il pancione. E appare chiaro che la cantante interpreterà il ruolo di una donna incinta. Da cantante ad attrice. Un cambiamento radicale che la stessa Emma ha detto che non è stato facile da accettare: “Quando Gabriele mi ha chiesto di fare un film con lui ero titubante, anche per il cambio di look da bionda a mora. Ci ho messo un anno a dire sì”. (Continua dopo la foto)







Ma poi Muccino ha insistito e lei ha accettato. “Emma Marrone l’ho inseguita e convinta a fare dei provini perché fosse lei a convincermi che avevo ragione a volerla così fortemente come attrice”, raccontava qualche settimana fa il regista romano. E lei, in un video social: “Sto per vivere questa nuova avventura. Sono agitata, ma anche tanto entusiasta ed eccitata. Quando Gabriele Muccino me l’ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po’ lo è… Ma ci voglio provare… voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita. Incrociate le dita per me…”.

