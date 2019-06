Tra Angelina Jolie e Brad Pitt è guerra aperta. Finito da tempo il loro matrimonio, ora pare che il divo americano abbia perso la pazienza e minacciato la sua ex moglie che, se non firmerà al più presto le carte del divorzio, dovrà pagare. Il gossip sostiene infatti come l’attrice stia rimandando di mese in mese, con scuse di ogni tipo, la firma dei documenti. Al punto da costringere Pitt a rivolgersi a un giudice per stabilire una data per la firma dei documenti.

E se la Jolie, che a settembre 2016 presentò in tribunale la richiesta di separazione dando inizio a un lunghissimo tira e molla tra la gestione dei figli e del patrimonio, non dovesse firmare, allora sarà costretta a pagare una sanzione pecuniaria. Ma al momento a preoccupare maggiormente i fan sono le sue condizioni di salute. Negli ultimi giorni la star ha infatti visitato diversi campi di rifugiati al confine tra Colombia e Venezuela e le foto diffuse sui social hanno fatto subito scattare l’allarme. (Continua dopo la foto)









In qualità di rappresentante dell’Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati (UNHCR, o ACNUR), l’attrice ha visitato alcuni campi di profughi e rifugiati al confine tra Colombia e Venezuela, dove milioni di persone si sono ritrovate senza una casa in seguito alla crisi finanziaria e politica che ha colpito il paese sudamericano ma è apparsa in condizioni molto preoccupanti. “Sta diventando sempre più magra e pallida”, commentano i fan. (Continua dopo la foto)





L’allarme magrezza è scattato tempo fa, ma oggi Angelina sembra ancora più esile. E si allontana così sempre di più l’immagine di attrice sexy e in forma per cui, talento a parte, era riuscita a diventare un’icona in tutto il mondo. Come dimenticarla, d’altronde, nei panni di Lara Croft in Tomb Rider, giusto per citare un suo film. (Continua dopo le foto)







Stando a indiscrezioni provenienti da ambienti vicini a Hollywood, come anticipato in apertura, la Jolie starebbe affrontando un periodo durissimo in seguito al divorzio da Brad Pitt. E anche le sue condizioni di salute, dopo essere stata colpita dal cancro al seno che l’ha costretta alla mastectomia, si starebbero aggravando. Il sito 20minutos.es parla di voci – non confermate in via ufficiale – relative un presunto testamento già stilato da Angelina che, secondo persone a lei vicine, ultimamente non starebbe mangiando più.

