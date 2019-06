Spettacolo e tv in lutto: addio alla grandissima attrice Valeria Valeri

Spettacolo in lutto: addio alla grandissima Valeria Valeri. L’attrice e doppiatrice italiana, presenza fondamentale sui palcoscenici teatrali ma anche in televisione (da Il giornalino di Gian Burrasca a Un medico in famiglia) e storica compagna di vita dell’attore Enrico Maria Salerno, si è spenta a Roma all’età di 97 anni. La notizia è stata data dalla figlia Chiara Salerno: i funerali si svolgeranno domani, 12 giugno, alle ore 11,30 alla Chiesa degli Artisti di Roma in Piazza del Popolo.

All’anagrafe Valeria Tulli, era nata a Roma l’8 dicembre 1921 e da quando aveva debuttato poco più che 20enne fino a qualche stagione fa non aveva mai smesso di lavorare. Nella sua lunga carriera, ricostruisce Repubblica, Valeria Valeri ha calcato le scene dei teatri di tutta Italia, iniziando con Gino Cervi e Andreina Pagnani, poi entrando a far parte della Compagnia del Teatro Stabile di Genova, recitando testi di Giraudoux, Cechov, Dostoevskij. (Continua dopo la foto)









Tra le altre, la Valeri è stata protagonista in opere come Sacco e Vanzetti, La vita è sogno, L’anatra all’arancia, Trappola mortale. Più rare le sue apparizioni al cinema: ha recitato sul grande schermo soltanto in titoli tra il 1950 e il 1981. Ricordiamo Le stagioni del nostro amore di Vancini con Enrico Maria Salerno. Lunghissima, invece la carriera in televisione. (Continua dopo la foto)





I due ruoli più celebri restano quelli della signora Stoppani, madre dell’irrequieto Giannino alias Gianburrasca (interpretato da Rita Pavone) nello sceneggiato musicale Il giornalino di Gian Burrasca diretto nel 1964 da Lina Wertmüller, e quello in La famiglia Benvenuti di Alfredo Giannetti (ancora accanto al compagno Enrico Maria Salerno). In tv il suo ultimo impegno è stato in Un medico in famiglia.(Continua dopo le foto)







Ricchissima anche l’attività di doppiatrice: diede la voce a Natalie Wood, Ellen Burstyn, Maggie Smith, Marina Vlady, Betsy Blair e pure alle eroine televisive di Capitol e Beautiful. Di recente la Valeri era nei cast di Compagni di scuola, di Un posto al sole. Nel 2008, sempre pronta a nuove esperienze, è tornata sul palco del musical ‘Portamitanterose.com’ al fianco dei ragazzi di Amici e il 16 gennaio 2016 è stata ospite di Massimo Ranieri in ‘Sogno o son desto’.

