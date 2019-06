Paolo Bonolis pronto a lasciare la televisione? Le parole del conduttore

Paolo Bonolis pronto a lasciare la televisione? La notizia lascia tutti senza parole. Si è da poco conclusa l’ultima edizione di ciao Darwin e la notizia dell’addio di Bonolis alla tv lascia sconcertati. Ma come, proprio lui… Uno dei conduttori più bravi e amati della televisione italiana… Ma come? Proprio dopo un’edizione di Ciao Darwin che più fortunata non si poteva?

Paolo Bonolis ha più volte dichiarato di voler mettere da parte questo programma a favore di altro ma i vertici Mediaset continuano a chiederlo e lo stesso fa il pubblico. “Vogliamo rappresentare quella deriva malconcia delle nostre abitudini quotidiane. Come facciamo nella puntata ‘Nati vecchi contro Finti giovani’, in cui confrontiamo tutta una generazione giovane che, ormai abituata a camminare sulle uova, si comporta come se avesse 50 anni, e una generazione di 50enni che si comportano come ne avessero 20. Una discrepanza anagrafica nel comportamento. Ciao Darwin è ed è sempre stato questo, un’occasione per ridere delle nostre incongruenze: morali, sociali, umane” ha detto Bonolis. Continua a leggere dopo la foto









Ma perché il programma piace? Mira a “educare” il pubblico? “No, il programma vuole semmai sottolineare che non siamo migliori né peggiori degli altri – ha detto Paolo Bonolis a Fanpage – Abbiamo tutti incongruenze e scempiaggini che la trasmissione vuole raccontare, ma sempre col sorriso. Cercavo di farlo a ‘Bim Bum Bam’ e cerco di farlo oggi. Credo che l’imperiosa volontà accademica sia un po’ noiosetta, o quantomeno a me non piace come veicolo di pensiero. Preferisco la leggerezza intrisa di qualcosa che può essere una riflessione, un accenno di cultura”. Continua a leggere dopo la foto





Dopo aver parlato di Ciao Darwin e delle critiche che spesso vengono rivolte al programma, si parla di futuro. Paolo Bonolis uscirà dalla sua zona di comfort per fare cosa nuove? È la domanda. E la risposta a Fanpage: “Lo farò. Lo farò non quando lo decido io, ma quando quello che vorrei fare sarà consono alle ambizioni dell’azienda con la quale mi interfaccio”. Ma insomma davvero Bonolis lascia la televisione? Continua a leggere dopo la foto





Si stuferà mai di fare tv? “Probabile, mi sono stufato di tante cose, perché no della televisione. Arriverà quel momento, ma soprattutto arriverà quando mi renderò conto, e ci siamo vicini, di non poter essere più contemporaneo. Non mi va di diventare un vecchio che disperatamente cerca di imporre se stesso con un linguaggio non più adatto ai tempi”. Questo non ci piace. E speriamo che Paolo cambi idea…

