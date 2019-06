“Oggi vivo così”. Enzo Paolo Turchi, racconta il suo dramma in tv

Siamo abituati a considerare Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo praticamente una cosa sola. Sposati dal 1987, ballerino e coreografo lui, showgirl, attrice e ballerina lei di 10 anni più giovane, si sono conosciuti nel 1983, dietro le quinte di Drive In e da quel giorno non si sono più lasciati. Hanno una figlia, Maria, che è nata il 14 febbraio 2013 grazie alla fecondazione assistita e proprio per un desiderio espresso dalla loro bambina, la coppia si è sposata una seconda volta nel novembre 2015, rinnovando le loro promesse di matrimonio in una cerimonia in diretta tv.

Ma prima di conoscere la sua Carmen, Enzo era già diventato un volto noto. Nel 1971 è tra i creatori della prima Scuola di danza moderna, ma il successo arriva grazie al famoso Tuca Tuca ballato con la mitica Raffaella Carrà. Indimenticabile, poi, la sua esperienza come naufrago all’Isola dei Famosi nel 2005. Soprattutto per lui, che si è dovuto ritirare prima della gara per problemi di salute e ha poi dovuto affrontare un’operazione. (Continua dopo la foto)









Dopo aver vinto, nel 2011, ‘101 modi per perdere un Game show’, nel 2012 ci riprova: torna all’Isola dei Famosi e quell’anno si ritira nel corso della settima puntata. Due anni dopo è uno dei concorrenti di ‘Una canzone per 100.000’, il programma di Pupo su Agon Channel e nel 2015, dopo quella di Napoli, apre a Palermo la sua seconda scuola di danza e se ne occupa personalmente. Insomma, Enzo Paolo Turchi, che è nato nel 1949 e si è diplomato in danza classica alla Scuola di teatro San Carlo, ha alle spalle una lunga carriera. (Continua dopo la foto)





Carriera lunga, spesso in coppia con l’adorata moglie Carmen, ma che a livello pensionistico non gli sta dando soddisfazione. Anzi, è proprio arrabbiato e deluso dalla cifra. Per questo motivo oggi si parla di Enzo Paolo Turchi e di altri vip che si lamentano per la pensione troppo bassa, dicono loro. Il coreografo, racconta alla trasmissione di Rete 4 ‘Dritto e rovescio’, percepisce 740 euro al mese(Continua dopo le foto)







“Un ballerino che gli ultimi anni non è in piena forma lavora meno, insegna e fa altro, anche quando si lavorava si faceva un programma di due mesi poi ci si fermava”. dice Enzo Paolo Turchi. Enzo Paolo Turchi, oggi settantenne, si sente però quasi fortunato e racconta che i colleghi prendono tutti la stessa cifra di pensione: “Bisognava farsi una pensione da soli”. Il commento del celebre coreografo, ha riacceso i fari su una quesione che per milioni di italiani è di rilevanza vitale. A testimoniarlo, infatti che tantissimi sono stati i commenti favorevoli alle sue parole sulle varie pagine social che lo riguardano.

“È successo prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip”. La notizia su Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi è di quelle clamorose. I beninformati, che ne sanno una più del diavolo, spiegano i motivi ed ecco che i conti tornano: perché il mitico coreografo dai capelli platinati ha declinato l’invito nello studio di Ilary Blasi