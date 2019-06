Il 7 giugno 2019 Pippo Baudo ha compiuto 83 anni. E ha festeggiato 60 anni di onorata carriera televisiva. Così la Rai ha deciso di celebrare il compleanno di Super Pippo con una serata a lui dedicata: “Buon compleanno Pippo”. Negli studi Fabrizio Frizzi di Roma, per fare gli auguri a Baudo, c’erano tanti personaggi famosi della televisione italiana: Fiorello, Jovanotti, Albano e Romina Power, Giorgia, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Anna Tatangelo, Lorella Cuccarini, Giancarlo Magalli, Ficarra e Picone, Laura Pausini, tanto per dirne alcuni.

Una festa degna di nota che sarà difficile dimenticare. Una festa piena di emozioni durante la quale sono state versate tante lacrime. Per esempio quelle di Laura Pausini che, in collegamento con la trasmissione, ha ripercorso le tappe della sua carriera e ricordato quando Pippo Baudo l’abbia aiutata ad acquistare fiducia in se stessa davanti alle telecamere. Continua a leggere dopo la foto









Prima di raccontare, però, la Pausini è scoppiata a piangere. Erano lacrime di commozione, le sue: è passato tanto tempo dai suoi esordi e non poteva restare indifferente. Ma l’emozione, di fronte alla grandezza di Pippo Baudo, non ha “tradito” solo Laura Pausini. Anche Romina Power è stata travolta dall’emozione a La vita in diretta. La Power è stata intercettata dietro le quinte dello speciale Buon compleanno… Pippo dalle telecamere di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Continua a leggere dopo la foto





La cantante ed ex moglie di Albano Carrisi ha saluto con calore immenso Pippo Baudo: “Ti vogliamo bene, questo lo sai, ci sono i ricordi del passato e ci saranno i ricordi del futuro e tu sarai sempre nel nostro cuore, sempre”. Pensieri affettuosi da Romina Power che è molto legata a Pippo Baudo, da anni. “Lui è un amico di tante persone, non soltanto mio – ha aggiunto Romina -. Si fa voler bene Pippo, si è sempre fatto voler bene, non è cambiato per nulla in questo e si merita tutti i festeggiamenti che gli stiamo facendo. Pippo rappresenta il Pippo nazionale, un amico”. Continua a leggere dopo la foto





Poi, durante lo show vero e proprio, arriva anche Al Bano ed è standing ovation: “Sei stato una guida in tutto, sei stato un po’ padre, a volte lo sono stato io, questa è una serata importante per te, vale il tuo ventiduesimo compleanno. Ho massima stima per te”. Sì, venerdì sera, su Raiuno, l’emozione ha toccato livelli altissimi…

“Il mio amorino”. Romina Power nonna dolcissima: le foto con il nipotino Kai