“Cosa è successo in quel negozio”. Dopo il silenzio ora Marco Carta parla

Nuova luce sulla storia di Marco Carta, fermato venerdì sera dal servizio di sicurezza della Rinascente di Milano. L’arresto da parte della Polizia municipale sarebbe stato ostacolato da alcuni fan del cantante alla disperata ricerca di selfie e autografi, proprio nel momento in cui Fabiana Muscas, la 53enne amica di Carta, stava uscendo dal negozio nascondendo in borsa sei magliette Neil Barret da 1.200 euro. Muscas sui cui adesso Carta ‘scarica’ la colpa: «È stata lei, è tutto nella sua borsa. Io non ho fatto nulla, non ho rubato». Versione ribadita in aula sabato mattina, ma in contrasto con il verbale del vigilante in borghese che li ha pedinati: «Lui entra nel camerino al terzo piano, lei resta fuori e gli passa una maglia alla volta, poi la borsa.

Quando Carta esce non ha più le maglie in mano». Ed è sempre il cantante, ripreso dalle telecamere, «a entrare e uscire immediatamente» dal bagno dove sono state trovate le placche. La coppia però non si è accorta dei piccoli adesivi antifurto, così è scattato l’allarme. Continua dopo la foto









Da subito c’è stato chi ha parlato di cleptomania, un problema che in passato ha accomunato diversi personaggi famosi. Sono state beccate con le mani nel sacco, tra gli altri, la supermodella Meghan Fox e la cantante Britney Spears. Il caso che più fece clamore fu quello di Winona Ryder. Lei all’epoca giovane star sulla cresta dell’onda, finita in manette per furto a Beverly Hills. Continua dopo la foto





Quanto a Carta il giudice non ha convalidato l’arresto di Marco Carta, ma lo ha fatto per la donna che era insieme a lui. In ogni caso, il cantante resta indagato a piede libero e tornerà in aula a settembre. Il 20 settembre Carta sarà processato, a salvarlo dalla convalida del fermo è stata una sentenza della Cassazione del 2016 sulla detenzione della refurtiva, che al momento del fermo non era in suo possesso. Continua dopo la foto







Nel frattempo, ha deciso di lasciare temporaneamente l’Italia. Ma dove si trova Marco Carta? Molto semplice: sfogliando le Instagram Stories dell’ex concorrente di Amici, si scopre che il cantante è partito per la Grecia, per una vacanza sull’isola di Mykonos… Una maniera rilassante per staccare la spina, probabilmente, in attesa che le acque si calmino del tutto…

