Dennis Fantina, dopo l’oblio, torna in tv 18 anni dopo la vittoria a Amici

Dennis Fantina è tornato in tv. Il vincitore della prima edizione di Amici di Maria De Filippi – che all’epoca si chiamava Saranno Famosi – si è presentato come concorrente di All Together Now, il nuovo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con la collaborazione di J-Ax. Dennis ha spiegato che oggi ha 41 anni, ha due figli ed è disoccupato. Nonostante le sfortune e gli insuccessi, Fantina non si è mai arreso e ha deciso di riprovarci con il nuovo format Mediaset importato dall’Inghilterra. Conquistando subito la maggior parte dei giurati del muro: l’artista ha totalizzato 91 punti con la sua esibizione di All Night Long di Lionel Richie.

Non sono mancate però le critiche: c'è chi tra i giurati non ha apprezzato la presenza di Dennis Fantina, che tanto ha già fatto nel mondo dello spettacolo (ha partecipato, tra le varie cose, pure a Notti sul ghiaccio di Milly Carlucci).









Diversa la posizione di Silvia Mezzanotte, l'ex leader dei Matia Bazar e giurata di All Together Now, che ha difeso a spada tratta il concorrente. "Quando ha vinto Amici il programma non era come oggi: veniva snobbato dalle radio e dai discografici. È giusto che tu abbia un'altra occasione", ha osservato la Mezzanotte. Prima di All Together Now Dennis Fantina ha provato a rilanciare la sua carriera musicale con The Voice.





Nel 1997 inizia la gavetta artistica, partecipando a vari spettacoli come cantante e presentatore. Nel settembre 2001 partecipa al programma Saranno Famosi e vince, aggiudicandosi un contratto di un anno con le reti Mediaset. Nell'estate 2002 prende parte al Tim Tour e viene scelto, assieme ad altri ragazzi della scuola, come testimonial della campagna pubblicitaria di quell'estate.







Nello stesso anno la Sugar Music di Caterina Caselli produce e pubblica il suo primo album, Dennis, contenente otto brani inediti, realizzati da Giancarlo Di Maria e arrangiati da Celso Valli e Nicolò Fragile. Tra gli autori dei brani si segnalano Mango, Elisa e Michele Zarrillo. Dopo alterne fortune sparisce un po' dai radar. A settembre 2015, partecipa alla finale nazionale televisiva di Miss Reginetta d'Italia, presentando il remix ufficiale del suo ultimo singolo "Intensamente". Nel 2018 scrive 11,cortometraggio post apocalittico prodotto sempre da Video900. Nel 2019 iniziano le prime riprese di un lungometraggio scritto e diretto da Ronnie Roselli, in cui Dennis è protagonista e cosceneggiatore.

