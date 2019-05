“Perché mamma con me all’altare”. Alessia Macari, felicità ma anche lacrime

Lo scorso 20 maggio, Alessia Macari ha sposato il suo Oliver Kragl. La ‘Ciociara’ di ‘Avanti un altro’ (e vincitrice del primo GF Vip) e il giocatore del Foggia hanno pronuncianto il fatidico “sì” nella chiesa dell’Annunciazione del capoluogo dauno, dove i novelli sposi vivono da quando il centrocampista tedesco detto ‘Il Panzer’ veste la maglia rossonera. I due fanno coppia dal marzo del 2017 e hanno celebrato il loro giorno più bello con una romantica cerimonia.

Ora, dopo le nozze, già pensano a metter su famiglia. “Con lei faccio anche una squadra” ha confidato Oliver, che ha conquistato la bella Alessia a poco a poco, messaggio dopo messaggio e che l’ha chiesta in sposa facendole la proposta nel giorno del suo compleanno. “Mi fa impazzire per come mi tratta, come una principessa – aveva detto lei a Domenica Live – Lui mi ha fatto capire che era veramente interessato a me. È un po’ geloso ma va bene che lo sia”. (Continua dopo la foto)









Dopo le nozze, blindatissime, Alessia Macari ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi e svelato una scelta curiosa: è stata accompagnata all’altare da sua mamma e non, come vuole la tradizione, dal papà. Una decisione, questa, dettata dai rapporti non proprio idilliaci con il genitore, come spiegato dalla vincitrice del Grande Fratello Vip al magazine diretto da Alfonso Signorini. (Continua dopo la foto)





“Volevo mia madre – ha detto la ‘ Ciociara’ a Chi – Lei mi ha cresciuto, lei è la mia vita. L’ho sempre detto da quando ero piccola. Oggi mio padre lo perdono. Ma non ho mai dimenticato i suoi lunghi anni di assenza. Con mia madre si è separato quando avevo sette anni. Tra noi ci sono anni di lunghi silenzi”. Alessia è nata e cresciuta in Irlanda, dove la sua famiglia si era trasferita. (Continua dopo le foto)







I genitori di Alessia sono di Casalvieri, in provincia di Frosinone, ma il papà è stato assente nella sua vita per molto tempo. E sempre a Chi, la Macari ha confidato di essersi riconciliata con lui proprio grazie alla sua partecipazione al reality di Canale 5: “Grazie al Grande Fratello Vip i rapporti sono tornati sereni”. Nonostante ciò, ha voluto essere accompagnata nel giorno più importante della sua vita dalla donna che l’ha cresciuta: “Ma sottobraccio ci doveva essere solo mia madre”.

“Adesso come ti drogherai?”. Asia Argento, nessuna pietà per Morgan